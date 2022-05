“Uman Commedia”, quando l’astrattismo diventa espressione pittorica della psiche

“L’Uman Commedia” è l’originale titolo della prima mostra personale dell’artista David Phoenix (al secolo David Pacetta), già conosciuto e apprezzato all’interno di numerose “collettive” sia in Italia che all’estero. Curata dalla dott.ssa Flavia Sagnelli, la rassegna pittorica sarà inaugurata a Roma venerdì 3 giugno alle ore 18 presso la Galleria dei Miracoli, qualificata location in via del Corso 528, a pochi passi da Piazza del Popolo. Le opere saranno esposte al pubblico, a ingresso libero, fino a lunedì 13 giugno, con orario 10-13 e 16-20.

“L’Uman Commedia”

Nella sua pittura astratta, ma con uno sguardo concretamente rivolto alla vita terrena, l’Artista ci accompagna in un viaggio introspettivo. E attraverso le sue creazioni, percorre le tappe di un cammino interiore cui ogni essere umano è chiamato per raggiungere e riconoscere la propria identità. Un viaggio sensoriale in grado di far risalire l’essere umano dal profondo e buio caos alla chiarezza della luce. Insomma, quadri di vita che catturano l’attenzione e formano tasselli di riferimento alla propria esistenza, ganci utili e rassicuranti per risalire la china della verità attraverso un’introspezione severa, ma mai invasiva perché aperta e conciliante con le dinamiche personali.

La damè d’argent

David Pacetta, alias David Phoenix, 39 anni, è uno psicologo clinico con una specializzazione nella branca dello sport. Il suo corso di studi e la sua spiccata sensibilità gli hanno consentito di fondere mirabilmente le proprie conoscenze scientifiche col mondo della rappresentazione pittorica. Il risultato è quello di un’espressione artistica emozionale e intima, frutto di una ricerca e di un’accurata analisi della psiche umana.

N.O.T War

La trasposizione tecnica dei caleidoscopici sentimenti espressi dall’Artista, è resa possibile da una tecnica che, partendo dal Puntinismo per arrivare all’Action Painting e al Pouring Painting, esprime essenzialità e pienezza, plasticità e geometria, delicatezza e prepotenza aprendo un nuovo varco alla contemporaneità artistica. Le pennellate dell’Artista, l’urgenza espressiva che lo porta a mischiare gli elementi, la dinamicità del colore nel suo stesso utilizzo portano alla luce moti dell’animo. Rendono materica un’emozione, colorano pensieri e condizioni, conferendo tangibilità e massa a qualcosa che per definizione è etereo e fugace.

“Il mio impegno artistico nasce da un sogno che diventa scopo di vita”

“L’Uman Commedia è un viaggio. Un invito a comprendere il senso. A volte nascosto e non immediato, della condizione umana e delle cose” ha affermato David Phoenix Pacetta. “Il mio impegno artistico nasce da un sogno che diventa scopo di vita. Percepire, capire per poi esprimere le emozioni e condividerle con chiunque voglia accoglierle attraverso la propria sensibilità“.