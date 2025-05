Ultimo avvertimento – Spegni la musica prima di parcheggiare: ti arrivano 600€ di multa anche a motore spento | Lo dice il codice

Se non rispetti il Codice della Strada sarai costretto a pagare una multa salata. È assolutamente vietato compiere questo gesto quando sei al volante.

Quando si mette in tasca la patente e si acquista un’automobile si ottiene la tanta desiderata indipendenza. Un vero traguardo, soprattutto per coloro che compiono il diciottesimo anno. Avere un’auto, dunque, rappresenta un momento davvero importante. Allo stesso tempo bisogna tener conto del Codice della Strada.

È un complesso di norme che regolano la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali. Il contenuto è diverso da Paese a Paese, ma nonostante tutto si tiene conto degli accordi internazionali e del proprio ordinamento giuridico.

Non tutti sanno che Giulio Cesare promulgò una legge che comprendeva le regole inerenti all’accesso e alla conduzione dei carri all’interno della città. Ovviamente da allora tante cose sono cambiate.

Spesso il Codice della Strada è aggiornato, ragion per cui è necessario aggiornarsi costantemente. Da poco, per esempio, è stato introdotto un nuovo provvedimento per coloro che compiono un gesto specifico quando sono alla guida.

Codice della Strada, nuove regole da rispettare

Secondo quanto riportato sul sito ilgiornale.it pare che ci siano in vista delle sanzioni per coloro che non adottano un comportamento corretto nei confronti del prossimo. La faccenda riguarda un modus operandi molto diffuso tra gli automobilisti, soprattutto quando si trovano in un posto per più di 5 minuti.

In realtà il discorso riguarda anche coloro che circolano per strada. In questo caso la legge non ammette distrazioni perché le multe sono dietro l’angolo pronte a saltare fuori nell’immediato. Lo scopo è sempre tutelare la vita di tutti, nessuno escluso. A tal proposito il tutto è riportato nell’articolo 115.

Multe salate per chi…supera determinati limiti

“Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modulo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa”, ecco cosa riporta l’articolo menzionato. Tra i rumori rientra anche la musica ascoltata ad alto volume in auto. “Non devono superare i limiti sono rimasti di accettabilità fissati dal regolamento”.

Non si deve andare oltre un tetto di 60 decibel, altrimenti le Forze dell’Ordine intervengono nell’immediato. La multa è prevista tra i 42 e i 173 euro. Del resto, oltre a disturbare la quiete pubblica, rappresenta un pericolo perché non permette al conducente di individuare i suoni provenienti dall’esterno. Per evitare tutto questo bisognerebbe fare appello al buonsenso utilizzando un app per capire se il suono è eccessivo o rientra nei parametri giusti.