Carta da forno, attenzione a usarla ancora: rovina polmoni e fegato ammazzandoti pian piano | L’esperto lancia l’allarme

Nonostante venga utilizzata regolarmente in cucina, la carta da forno presenta dei rischi per la salute non indifferenti.

Antiaderente, impermeabile e resistente al calore. Sono queste le caratteristiche che rendono la carta da forno uno dei prodotti più usati nell’ambito gastronomico. In effetti, questa combinazione la rende ideale per cuocere qualsiasi tipologia di manicaretti, sia in forno che in padella, senza che questi ultimi si attacchino alla loro superficie.

Ciò consente anche di evitare l’utilizzo di ingredienti ultra calorici e soprattutto grassi, come il burro, l’olio o la margarina, adoperati proprio per non ritrovarsi le proprie pietanze “incollate” al tegame. Realizzata con fibre di cellulosa, la suddetta carta presenta diversi benefici, tra cui la sua facilità d’uso e la sostenibilità in quanto prodotta con fibre vergini.

Il problema è che questo articolo, all’apparenza così innocuo, nasconde dei gravi pericoli per salute, soprattutto se non utilizzato nel modo giusto. Molti infatti non seguono minimamente le istruzioni presenti sulla confezione, commettendo potenzialmente degli errori molto nocivi.

Carta da forno e la sua pericolosità sulla salute

Nonostante si tratti di un comunissimo prodotto, a livello legislativo non sussiste la stessa normativa sull’uso della carta da forno nei vari stati appartenenti all’Unione Europea. Ce ne sono alcuni però, inclusa l’Italia, che hanno delineato una regolamentazione ben precisa in merito.

Quest’ultima include anche i criteri che la carta deve rispettare per essere considerata sicura per il cibo e per l’organismo. Uno fra tutti, la temperatura massima da rispettare, sopra la quale il prodotto potrebbe diventare dannoso per la salute.

Indicazioni sull’uso della carta da forno

Per ottenere un’esperienza culinaria con la carta da forno sicura ed efficace è fondamentale seguire le normative attualmente in vigore nel nostro paese, oltre alle informazioni reperibili direttamente sulla confezione che si acquista. Come accennato in precedenza, uno degli aspetti più importanti da sapere e da non sottovalutare riguarda la temperatura massima di utilizzo nel forno: 220°C.

Se la si supera, non solo la carta si annerisce ma può prendere fuoco. Anche se non è così comune raggiungere i 440°C con il proprio forno casalingo, a questa temperatura ci si potrebbe trovare di fronte ad un principio di incendio, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di chi si trova nelle vicinanze.