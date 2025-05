Poste Italiane assume, 1.500€ al mese senza colloquio complesso: firma subito online | Scadenza ravvicinata

Poste Italiane è alla ricerca di personale. Una grande opportunità per chi è alla ricerca di lavoro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Quando terminano gli studi scolastici e universitari si va alla ricerca di un lavoro che possa garantire uno stile di vita dignitoso, senza la preoccupazione di arrivare a fine mese con l’acqua alla gola.

Per questo motivo tante sono le persone che decidono di inviare il proprio curriculum ad aziende con la speranza di avere la possibilità di fare un colloquio. Una delle tante aziende che viene presa in considerazione è quella delle Poste Italiane.

Fondata nel 1862, si occupa del settore logistico-postale, finanziario, delle telecomunicazioni, dei telegrafici in recentemente di quello immobiliare, dell’energia e delle operazioni di raccolta del risparmio postale.

Con il passare del tempo ha ottenuto tanti consensi e questo non ha fatto altro che ampliare ancora di più il suo operato. A tal proposito di recente ha deciso di coinvolgere più persone con una nuova offerta di lavoro.

Poste Italiane, nuove assunzioni in tutto il territorio

Secondo quanto riportato sul sito tg24.sky.it pare che Poste Italiane sia alla ricerca di personale dopo la recente chiusura della procedura per individuare dei postini in 77 province del Centro-Nord. Adesso c’è una nuova campagna di assunzione per una figura professionale altrettanto importante per l’azienda.

In questo caso c’è tempo fino alla mezzanotte del 4 maggio 2025. Si può inviare la candidatura attraverso il sito ufficiale di Poste Italiane e in questo caso la chiamata può essere fatta da qualsiasi regione italiana. Il salario previsto è di circa 1 312 euro. Se sei interessato all’annuncio allora devi proseguire assolutamente nella lettura per capire cosa occorre fare.

Ecco tutte le info utili: stipendio, procedura e tipo di contratto

Prima di tutto bisogna dire che si cerca la figura del portalettere e per candidarsi occorre avere il diploma di scuola media superiore o un diploma di laurea. Tra l’altro bisogna essere muniti della patente di guida idonea per mettersi al volante dei mezzi aziendali. Il contratto sarà a tempo determinato (tendenzialmente 3 mesi, ma si potrà rinnovare in base alle esigenze dell’azienda) e la regione di assegnazione sarà individuata in base alle esigenze dell’azienda. Tuttavia i candidati ne indicheranno una sola di preferenza.

La selezione prevede due fasi: la prima consiste nel sottoporre un test online basato su esercizi di logica mentre la seconda si basa sulla guida di un mezzo aziendale (un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) e su un colloquio. Solo chi ha superato entrambe le prove riceverà una comunicazione via e-mail con tutte le istruzioni necessarie. Ovviamente chi dovrà presentarsi fisicamente presso l’azienda dovrà essere munito di tutta la documentazione necessaria.