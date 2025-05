APPROVATO – Decreto bollette, il Governo ha deciso: solo chi vive in città prende il bonus luce e gas | Chi sta fuori paga 487€ in più

Il Governo ha proposto un nuovo supporto economico, ma solo una determinata categoria di persone potrà sfruttarlo. Ecco tutto quello che occorre sapere.

In questo periodo storico delicato da un punto di vista economico tante sono le famiglie che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese per via delle spese quotidiane. C’è chi non riempie il carrello al supermercato puntando solo sui beni alimentari di prima necessità.

Per non parlare di coloro che devono svolgere una doppia attività, soprattutto se devono sfamare più bocche all’interno di un nucleo familiare. Per fortuna il Governo non ha mai voltato le spalle ai cittadini e ha dato un valido aiuto proponendo dei supporti economici.

Ovviamente ci sono dei requisiti fondamentali da rispettare e uno di questi è sicuramente il valore economico dell’Isee. In alcuni casi bisogna presentare una domanda mentre in altri ci pensa il Comune di residenza a fare le dovute verifiche.

Per coloro che sono alle prese con una casa ci sono tanti bonus da prendere in considerazione. In primis ci sono quelli inerenti a luce e gas e a seguire quelli che danno un contributo sostanziale per pagare gli affitti e il mutuo. Uno in particolare ha un dettaglio che può fare sicuramente la differenza.

Il Governo supporta ulteriormente gli italiani

Sul sitotoday.it è stata riportata una notizia inerente a nuovi bonus introdotti dal Governo con lo scopo di aiutare una determinata categoria di persone. In questo caso si dà una mano a coloro che vivono nei grandi centri mentre gli altri restano tagliati fuori. Ma in che cosa consiste questo supporto economico?

Al centro dell’attenzione c’è il decreto bollette, ormai diventato una legge a tutti gli effetti. Lo scopo è mettere a disposizione circa 3 miliardi di euro per aiutare le famiglie ad affrontare le spese a fine mese.

“Un aiuto tangibile per le famiglie e imprese”

Tra questi bonus c’è quello energia da 200 euro per le famiglie che hanno un Isee che non va oltre i 25.000 euro. Per le famiglie più fragili si può arrivare addirittura a 440 euro sulla bolletta elettrica (per non parlare di altri risparmi con il bonus gas).

Anche per chi ha degli impianti sportivi energivori, come le piscine, sono stati stanziati 10 milioni di euro. Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha definito questo bonus “un aiuto tangibile per famiglie e imprese nella difficile congiuntura dei prezzi energetici”. Qualcuno, però, l’ha definito una sorta di presa in giro che di certo non risponderà alle esigenze reali del popolo italiano.