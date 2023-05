Ultima Generazione, fango sul Senato. L’azione di risposta a La Russa

Qualche giorno fa il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in riferimento all’ ipotesi di ritirare il Senato come parte civile al processo di tre attivisti di Ultima Generazione per l’azione di capodanno, aveva dichiarato: ““Vadano per almeno una settimana da volontari in Emilia-Romagna e certifichino il loro attivo operare per spalare il fango e aiutare a eliminare i danni dell’alluvione” in quel caso “sarà mia cura provare a convincere il Senato a ritirare la costituzione di parte civile nei loro confronti avendo dato prova di volere concretamente far qualcosa per l’ambiente”.

Una polemica che fino a stamattina non aveva portato alla reazione concreta di Ultima Generazione. Fino a stamattina appunto, perché intorno alle 10:15 di oggi un gruppo di eco-attivisti ha raggiunto la facciata di Palazzo Madama, bagnandola con acqua. Intanto due attiviste si sono versate fango addosso gridando: “Lo stesso fango dell’Emilia Romagna”.

Nelle intenzioni del gruppo “testimoniare in questo modo la vulnerabilità che tutte e tutti noi abbiamo nei confronti della crisi climatica e agli eventi estremi a questa correlati”.

Simone, trascinato via dalla protesta

Fango sul Senato, le motivazioni

Secondo gli stessi attivisti l’azione di stamattina è una risposta concreta alle affermazioni di La Russa bollate come “Dichiarazioni inopportune e paternaliste, rilasciate a un’agenzia di stampa in occasione di un evento tragico al solo fine di spostare l’attenzione dalle istituzioni. Un tentativo propagandistico di colpevolizzare chi chiede politiche serie per impedire che queste tragedie avvengano ancora, o l’eliminazione dei sussidi pubblici ai combustibili fossili, causa della crisi climatica”.

Di fatto, peraltro, va sottolineato che i ragazzi di Ultima Generazione sono già in Emilia per portare aiuto a spalare il fango, prima che li invitasse a farlo il Presidente del Senato: “Siamo già in Emilia-Romagna a spalare il fango. Siamo tra le persone che stanno prestando soccorso. Ultima Generazione è già in Emilia-Romagna ma non la vedete. Se 20 persone si siedono sull’asfalto e bloccano il Gra ve ne accorgete, se vanno a spalare non ve ne accorgete” ha affermato all’Adnkronos l’attivista Maria Letizia Ruello.

Ultima Generazione: i video dell’azione al Senato

Di seguito vi riportiamo i video, resi pubblici dagli attivisti, che raccontano le dinamiche dell’azione.

Alle ore 10:15 gli attivisti hanno iniziato la loro azione gettando acqua sul Senato: IL VIDEO.

Nello stesso momento le attiviste si sono spogliate hanno rovesciato sulle loro teste del fango, prontamente bloccate dalle forze dell’ordine presenti in zona.

Le attiviste bloccate dopo aver rovesciato il fango

