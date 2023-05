Roma, cornacchia ferisce una donna all’Eur: denunciato il comune

Non solo cinghiali e topi, gabbiani e pappagallini verdi. Perfino serpenti e tartarughe azzannatrici. Ora anche le cornacchie fanno tremare i cittadini romani creando un preoccupante precedente di aggressione. Una donna di 55 anni, infatti, è stata aggredita dal volatile in zona Eur mentre era intenta a passeggiare. La vittima, prontamente, ha denunciato il comune di Roma.

L’aggressione

“Aprono le ali/ scendono in picchiata, atterrano/ meglio di aeroplani/ cambiano le prospettive al mondo/ voli imprevedibili ed ascese velocissime/ traiettorie impercettibili/ codici di geometria esistenziale”. Così cantava Franco Battiato in un brano memorabile del 1981 estratto dall’album “La voce del padrone”, ispirata all’operetta di Giacomo Leopardi. In questo caso, però, di poetico e allegorico c’è molto meno: anzi, nulla.

Una donna di 55 anni, mentre era intenta a passeggiare nel quartiere Eur della Capitale in via America, è stata aggredita e ferita da una cornacchia. Il volatile, dopo aver gracchiato, ha incominciato a beccare sulla testa della povera malcapitata recandole profonde ferite sul cuoio capelluto. Una volta liberatasi dalla repentina aggressione, la vittima si è rifugiata prima in una farmacia per poi recarsi al pronto soccorso.

Denunciato il comune

Dopo aver ricevuto le cure del caso in ospedale, la donna è andata dai carabinieri per denunciare i responsabili delle aree verdi del comune. Nella relazione della querela la vittima è stata assistita dall’avvocato Francesco Missori.

Si tratta del terzo attacco in ordine di tempo in pochi giorni. La scorsa settimana, infatti, i ferimenti da parte dei pennuti si sono verificati nella zona di Corso Trieste. Ora il Campidoglio dovrà intervenire per garantire la sicurezza dell’incolumità fisica dei cittadini.

