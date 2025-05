UFFICIALE INPS – A 62 anni puoi smettere di lavorare anche se ti mancano i requisiti: la Meloni prende in mano la situazione | Finalmente una buona notizia

L’INPS ha dato una notizia che sarà di gradimento a coloro che attendono con ansia la pensione. Sarà possibile anticiparla anche senza avere i giusti requisiti.

La pensione non è altro che un’obbligazione che consiste nel dare del denaro a una persona tramite un rapporto giuridico con l’ente o la società che si occupa del sistema pensionistico. In questo caso gioca ancora importante l’INPS.

La pensione generalmente si ottiene a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi per tutti i lavoratori, ma esistono altri requisiti opzioni che possono anticiparla. A tal proposito sul sito money.it è stata resa pubblica la notizia.

Pare che la pensione possa arrivare a 62 anni senza necessariamente aver svolto 41 anni di lavoro. Questo è il sogno di tantissime persone che vorrebbero condurre una vita tranquilla prima del tempo. In realtà nell’anno corrente è possibile fare ricorso a diverse opzioni per avere questa possibilità.

Una di queste opzioni è disciplinata da Quota 103, ma c’è da premettere che inevitabilmente si va contro una penalizzazione. Chi ha compiuto 62 anni senza raggiungere i 41 anni di contributi per la pensione con Quota 103 può non vedere un taglio del proprio assegno chiedendo delle alternative. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Buona notizia per gli italiani, entra in gioco l’INPS

La quota 103 non è l’unica soluzione, in quanto riduce l’assegno di pensione e questo può non essere una buona notizia per tanti Italiani. Si può menzionare la pensione anticipata contributiva che si raggiunge a compimento di 64 anni con 25 anni di contributi. Attualmente è possibile anticipare di un anno l’accesso alla pensione.

E non è finita qui! Si può smettere di lavorare a qualsiasi età solo se si sono maturati 42 anni e 10 mesi di contributi. Facendo dei calcoli, la persona interessata deve avere lavorato prima di aver compiuto 19 anni senza mai smettere. Poi un’altra scorciatoia potrebbe essere la cosiddetta Quota 97,6.

Altre due formule da prendere in considerazione

La Quota 97,6 è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2017 e permette di andare in pensione a 62 anni a tutti coloro che hanno svolto un lavoro faticoso ininterrottamente. In sintesi, due sono le formule: 62 anni e sei mesi di età con 35 anni di contributi e 61 anni e sette mesi di età con 35 anni e 11 mesi di contributi.

Il tutto si ottiene dalla somma tra età anagrafica e contributi che deve dare come risultato 97, 6. La domanda di riconoscimento dei requisiti deve essere fatta entro maggio, quindi sì è ancora in tempo. Se non si hanno le idee chiare sull’argomento allora sarebbe consigliabile consultare chi è esperto del settore.