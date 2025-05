Non solo in Puglia, anche nel Lazio ci sono le MALDIVE | Luglio e agosto prese d’assalto, è la nuova meta degli italiani

Nel Lazio puoi immergerti in acque cristalline che ricordano quelle della Puglia. Non molto distante da Roma esiste un piccolo angolo paradisiaco. Ecco qual è.

Tutti sono concordi nel dire che la Puglia sia una delle mete turistiche più apprezzate in assoluto, soprattutto per le sue bellezze paesaggistiche. I posti più belli sono Alberobello, Polignano a mare, Ostuni, Cava di Bauxite, Gallipoli, Monopoli e Torre Guaceto.

Famosissime sono le Maldive del Salento, un tratto costiero del Salento tra Torre Pali e Torre Vado, con la spiaggia bianca, acque trasparenti e i fondali bassi. Un vero angolo paradisiaco che attira chiunque!

Non ci crederai, ma se vivi nel Lazio devi sapere che esiste una realtà che ricorda molto le Maldive del Salento. Non occorre andare nella regione pugliese perché sarai pur sempre estasiato dalle spiagge.

Ci sono anche dei lidi ben attrezzati, quindi grandi e piccini possono recarsi lì e trascorrere una giornata seduta al relax. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Poco distante da Roma c’è un luogo che ricorda le Maldive

Il luogo in questione fa parte del comune di Gaeta ed è la meta turistica preferita sia dagli italiani che stranieri per via delle sue bellissime spiagge bagnate da acque cristalline. La sabbia è finissima e dorata e all’estremità nord-occidentale si trova uno scoglio, noto per avere una forma che ricorda quella di una nave, su cui c’è una leggenda che riguarda un eroe omerico.

Egli non è altro che Ulisse, l’eroe che sconfisse i troiani proponendo il cavallo di legno e che sfidò Poseidone rendendo cieco il figlio Polifemo. Si dice che la sua nave sarebbe sia stata trasformata in roccia dalla Maga Circe in preda all’ira per essere stata abbandonata. Ciò dimostra che in epoche remote questo luogo ha affascinato i poeti le cui opere tuttora sono oggetto di studio tra i banchi di scuola.

Una località immersa nella natura e non solo

Stiamo parlando di Serapo, località frequentatissima nel periodo estivo per le sue bellezze naturali. Immersa in uno scenario unico nel suo genere, si estende dalle pendici del Monte Orlando fino a ciò che resta della villa romana di Gneo Pompeo. Le spiagge sono attrezzate, dunque possono accogliere famiglie con bambini e persone che necessitano di comodità.

Tra i lidi più apprezzati ci sono Serapide, Sirio, Oriente e Palma Beach. Tutti offrono il 5% di sconto per i soci (per maggiori informazioni consulta il sito web). Anche chi è assetato di conoscenza e ha una forte fede può contemplate la maestosità della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, costruita tra il 1850 e 1854 in stile neoclassico. L’estate è arrivata, dunque dovresti organizzare una vacanza dedita al relax. Serapo potrebbe fare al caso tuo.