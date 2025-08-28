UFFICIALE – Chiuse le metro a Roma: a settembre organizzati con altri mezzi o rimani a piedi | Disagi per migliaia di passeggeri

A breve il sistema di trasporto pubblico subirà dei cambiamenti sostanziali: ecco tutti gli interventi previsti dalla Capitale.

Roma torna nuovamente al centro della cronaca, ma stavolta a far discutere sono le interruzioni alla mobilità programmate per il prossimo mese. Come se non bastasse si tratta di un periodo alquanto impegnativo, complice l’inizio del nuovo anno scolastico, che incrementa notevolmente il traffico giornaliero.

Sebbene non siano ancora state pubblicate ufficialmente la date dei lavori, secondo alcune recenti indiscrezioni (confermate dalle aziende coinvolte nell’intervento), questi ultimi dovrebbero cominciare a inizio settembre e protrarsi per ben due giornate, sabato 6 e domenica 7.

I suddetti riguarderanno nello specifico la linea B della metropolitana così come la ferrovia Roma-Lido. Entrambe subiranno delle interruzioni nel municipio VII, in prossimità di via Giulio Rocco. Ma scopriamo nel dettaglio l’entità e la natura dei lavori.

Chiusura della metro B

Residenti e pendolari potrebbero dover cambiare la routine per raggiungere la propria destinazione, soprattutto coloro che sono soliti utilizzare la metro. Infatti, nel corso del primo weekend di settembre, la linea B rimarrà chiusa al pubblico.

Questo perché il ponte Rocco si trova a una fase cruciale nella sua ricostruzione. Dopo l’abbattimento della vecchia struttura, avvenuto durante la seconda settimana di agosto, ora ci si appresta all’installazione della nuova campata, che avverrà per l’appunto nelle date sopracitate. Per il progetto la regione Lazio e la città di Roma hanno unito le forze in termini finanziari stanziando 4,8 milioni di euro. La somma non è destinata esclusivamente alla realizzazione del ponte, ma anche all’allargamento della strada, che con i suoi 12 metri comprenderà anche dei marciapiedi ampliati.

Cosa cambia per il trasporto con la metro

Durante il fine settimana in questione, si procederà alla chiusura totale della tratta Laurentina-Rebibbia. Non è tutto perché anche la diramazione MB1, che collega Bologna e Jonio, subirà un’interruzione.

Tuttavia, per non creare ulteriori disagi ai cittadini, verranno messi a disposizione degli autobus che sostituiranno le tratte della linea metro coinvolta. Nonostante si prevede che i lavori abbiano una durata di due giorni, le tempistiche potrebbero variare a causa di eventuali imprevisti o ritardi nelle operazioni di montaggio. In ogni caso saremo qui a tenervi sempre aggiornati.