EMERGENZA SANITARIA – Febbre alta, vomito e sonno improvviso: i primi sintomi del nuovo virus che ha già fatto 12 morti | Chiama subito il medico alla prima avvisaglia

La nuova malattia colpisce ancora una volta: gli ultimi due decessi si sono verificati a poche ore di distanza.

Sono salite a 12 le vittime della malattia che sta spaventando gran parte della popolazione. I suoi sintomi infatti possono essere confusi inizialmente con condizioni meno gravi, ma la suddetta presenta un notevole rischio di mortalità, soprattutto tra gli anziani.

Dopo la recente pandemia globale che ha stravolto la quotidianità degli italiani, ora si è palesata un’altra infezione, anche se in questo caso la trasmissione non avviene attraverso il contatto diretto con altri individui contagiati, bensì il colpevole è da ricercarsi in uno degli insetti più comuni e fastidiosi.

Si tratta della zanzara e della sua puntura. Se queste ultime infatti risultano essere infette, il soggetto che la subisce può contrarre quella che oggi noi tutti conosciamo come febbre West Nile. Attualmente il Lazio è una delle regioni più colpite.

La pericolosità del West Nile

Il contagio da West Nile non sembra arrestarsi, anzi, nelle ultime settimane sta divampando in tutto il territorio nazionale. Al momento si contano più di 350 casi confermati e 22 decessi, un terzo dei quali nel Lazio.

Solo negli ultimi giorni altre due persone non sono riuscite a combattere l’infezione: un uomo di 83 anni residente a Latina e una donna di 87 anni originaria di Cassino. Entrambi presentavano altre patologie. Il primo era affetto da leucemia linfatica, mentre la seconda soffriva di varie condizioni pregresse. I controlli comunque da parte della Sanità non si arrestano. Infatti sono stati recentemente individuati altri 8 casi, di cui un donatore asintomatico.

I sintomi da febbre West Nile

Al contrario di ciò che si può pensare, il West Nile presenta una serie di sintomi comuni ad altre infezioni. Nella stragrande maggioranza dei casi, la puntura di una zanzara infetta non produce alcun sintomo nella persona, oppure compaiono in forma lieve.

Tra questi troviamo la febbre alta, il mal di testa, la nausea, i dolori muscolari e le eruzioni cutanee. Nei casi più gravi invece, si possono manifestare convulsioni, tremori, rigidità nucale, paralisi o addirittura coma. Questi ultimi si verificano soprattutto negli anziani e negli individui che presentano deboli difese immunitarie.