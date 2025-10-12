Panico al casello di Roma, l’auto arriva da sola e si ferma davanti agli agenti | Nessuno al volante: indagine immediata

La scena che si sono ritrovati davanti gli agenti ha davvero dell’incredibile: sembrava di essere su un set cinematografico.

Sembrava una giornata come tutte le altre, ma nel giro di qualche minuto è accaduto ciò che molti possono descrivere come uno degli incubi peggiori. Tutto è cominciato poche ore fa in una zona periferica di Roma, che come sappiamo, non è solo famosa per le tante attrazioni storico-culturali, ma anche per avere un traffico intenso e congestionato.

Come se non bastasse la guida risulta spesso spericolata. Non è dunque così raro vedere per strada incidenti tra più auto. Ma non è questo il caso, anche se la vicenda di oggi vede coinvolta una vettura. Fin qui on ci sarebbe nulla di strano, ma è ciò che succede dopo a essere finito sulle prime pagine di cronaca.

Fortunatamente sul luogo trovavano già degli agenti che sono corsi immediatamente in soccorso. All’interno della macchina era presente una signora, che si è fatta prendere dal panico e ha iniziato a urlare. Ma scopriamo i dettagli di questa assurda storia.

Auto impazzita: la donna disperata non sa più cosa fare

Come accade regolarmente, gli agenti di polizia effettuano dei posti di blocco nella varie città, ma uno di questo ha catturato l’attenzione dei passanti. In corrispondenza della barriera di Roma Nord, un’auto è passata vicino alle forze dell’ordine senza un conducente al suo interno.

E no, non si trattava di un veicolo con guida autonoma, anche se negli ultimi anni questo sistema comincia sempre più a prendere piede. Questo lo si è dedotto dalle urla lanciate dalla signora che si trovava nel posto del passeggero, catturando subito l’attenzione dei poliziotti, che si sono immediatamente lanciati all’inseguimento della vettura.

L’errore poteva costare molto caro

Mentre gli agenti si stavano avvicinando all’auto, che stava attraversando uno degli stalli di pedaggio del casello, la donna seduta sul lato passeggero anteriore provava a uscire, facendosi aiutare con un bastone per la deambulazione. I suddetti sono poi riusciti a bloccare il veicolo e la donna è stata tratta in salvo.

Dopo poco è arrivato il conducente del veicolo che ha spiegato quanto accaduto. Era sceso per effettuare il pagamento del casello, ma con il cambio automatico ha selezionato per errore la modalità Drive. La vettura dunque ha cominciato a muoversi, superando il casello e giungendo nel piazzale dove la Polizia ha avuto modo di fermarla. Insomma, una giornata da non dimenticare, ma fortunatamente finita nel migliore dei modi.