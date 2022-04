Test per l’esame di giornalismo sulla guerra in Ucraina e gli sforzi per allentare le tensioni tra Mosca e Kiev. Il candidato consideri che, solo nell’ultima decina di giorni: Guerra in Ucraina

a) Il Ministro degli Esteri grillino Luigi Di Maio, come informa l’ANSA, ha annunciato di aver «espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale».

b) Sanna Marin, Primo Ministro della Finlandia, come scrive Open ha anticipato l’intenzione del proprio Paese di aderire alla NATO «nelle prossime settimane». Sanna Marin

c) Magdalena Andersson, Premier della Svezia, secondo media locali citati da Newsweek ha affermato che anche Stoccolma si appresta a presentare domanda per entrare nell’Alleanza Atlantica. Magdalena Andersson

d) Alla Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, durante la XIII stazione la Croce verrà portata insieme da una donna ucraina e una russa. Ma, come riferisce il Corsera, l’ambasciatore dell’Ucraina presso il Vaticano e la Chiesa greco-cattolica ucraina considerano l’idea «inopportuna e ambigua perché non tiene conto del contesto» bellico. Via Crucis al Colosseo

e) Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come rileva Il Fatto Quotidiano, ha rifiutato di incontrare il suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. Il quale “paga” politiche passate considerate di apertura verso la Russia, quali il sostegno al gasdotto Nord Stream 2. E pazienza se ora ha apertamente condannato il leader del Cremlino Vladimir Putin. Frank-Walter Steinmeier

f) Joe Biden, come riporta la CNBC, ha definito lo Zar un «dittatore» che sta commettendo un «genocidio».

Biden calls Putin’s actions in Ukraine ‘genocide’; Putin warns Russia cannot be isolated from the West https://t.co/hTWvdIEOKt — CNBC (@CNBC) April 12, 2022

La guerra in Ucraina e l’allentamento delle tensioni

Ora il candidato consideri anche la seguente dichiarazione di Giggino, di cui ha dato conto l’Adnkronos:

g) «Per volere la pace bisogna essere in due: Putin non sta dimostrando di volere la pace». Luigi Di Maio

Ciò posto, il candidato ha trenta secondi per individuare anche solo una parvenza di logica tra quest’ultima asserzione e le sei precedenti. Vladimir Putin Volodymyr Zelensky Il gasdotto Nord Stream 2

