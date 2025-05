TRUCCO DELLE NONNE – Non buttare il ferro da stiro rotto, con 2€ lo ripari e lo fai tornare come nuovo | Una volta non si buttava niente

D’ora in poi non ti verrà più in mente l’idea di acquistare un nuovo ferro da stiro. Ecco il trucco delle nostre nonne che ti farà risparmiare.

Chi non ha tra le mura domestiche il ferro da stiro? Probabilmente nessuno darà una risposta negativa. Si tratta di un piccolo elettrodomestico e serve per rimuovere le pieghe nel tessuto in seguito al lavaggio in lavatrice o a mano. Sicuramente non tutti sanno che il primo attrezzo ha origini antichissime.

Era un semplice recipiente di bronzo con bracci incandescenti ed era provvisto di un manico di legno o di avorio. Quelli che ricordano gli attuali furono progettati solo nel XX secolo e il primo fu prodotto da Isaac Wilkinson e quello a vapore fu brevettato solo nel 1926.

In Italia ci pensò Carlo Robecchi di Treviglio a lanciare nel mercato nel 1946 un ferro da stiro a vapore conservatorio separato dal ferro stesso. Da allora sono stati proposti tanti altri sempre più confortevoli ed efficaci.

Il migliore in commercio, secondo il sito trovaprezzi.it, e quello della Rowenta DG9226F0 Silence Seam Pro. Anche gli altri non sono da meno, l’importante è averne cura. Nel momento in cui bisogna sostituirlo devi ricordare un trucchetto tipico delle nostre nonne.

Non dovrai più sostituire il tuo ferro da stiro

Tanti sono i rimedi antichi che non falliscono mai. Per esempio l’aceto di vino è utile come sbiancante per la biancheria i cattivi odori. Poi con la carta dei giornali si possono pulire a fondo vetri e specchi e il tutto evita la formazione di aloni. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma ora per ora soffermiamoci su ferro da stiro.

A tal proposito su Facebook sta circolando un video che sta riscuotendo un grande successo perché mostra come un ferro da stiro può tornare a essere utile! La pagina in questione è intitolata Creativo e piace a più di 1 milione di persone, chiaro segno che i contenuti piacciono perché ottimi per coloro che vivono intensamente l’ambiente domestico.

“Lo faccio da sempre…funziona”

“Se la piastra del ferro da stiro è un disastro devi mettere un foglio di alluminio e versare sopra del sale fino…Il sale fa da scrub, l’alluminio potenzia l’effetto. Non ci credevo neanche io, ma guarda che risultato!”, ecco cosa è stato riportato nel video in questione. È evidente che la piastra è tornata come nuova e tanti sono gli utenti social ad avere espresso una proprio opinione lasciando un commento.

“La pulizia migliore è quella di passare una candela con cera calda. La cera calda tira via tutte le mostruosità”, “Sembra una cavolata, ma a me ha funzionato“ e “Lo faccio da sempre, insegnato da mia zia: funziona, ma non metto la carta d’alluminio”. Eppure non mancano coloro che mostrano diffidenza in questo rimedio tipico delle nostre nonne.