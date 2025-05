L’aperitivo più buono di Roma a 10€, ti dico dove andare ma non dirlo a nessuno: è in pieno centro ma lo conoscono in pochi

Sei alla ricerca del luogo perfetto per fare un aperitivo nella capitale italiana? L’influencer ti propone un ristorante a pochi passi dal centro.

Roma è una delle città italiane più visitate in assoluto dai turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Ha una maestosa storia alle spalle raccontata attraverso i monumenti ancora intatti. Il Colosseo è la prima tappa che di solito si fa perché rappresenta un passato privo di paragoni.

Per non parlare della Basilica di San Pietro e dei Musei Vaticani. Sono una goduria per gli occhi di coloro che vogliono ammirare i capolavori che hanno lasciato un segno nell’umanità. Tuttavia la capitale italiana accoglie tutti, senza escludere nessuno.

Del discorso sono inclusi chi non rinuncia a un buon pasto neanche quando si è alle prese con delle visite culturali. Infatti si cercano i posti caratteristici della capitale dove poter gustare i migliori piatti.

In questo caso non si può non menzionare un ristorante a pochi passi dal centro. È stato reso pubblico da un’influencer conosciuta nel mondo dei social.

L’aperitivo migliore a Roma si può fare in questo angolo che pochi conoscono

L’influencer in questione si chiama Syria Rodrigues e nella sua descrizione si legge chiaramente la scritta “Ti porto a mangiare a Roma”. Propone cose davvero interessanti, ragion per cui vanta di avere circa 120.000 follower. Mostra dei luoghi che sicuramente piaceranno a coloro che amano i piaceri della tavola.

In tal caso si parla di un video condiviso tempo fa e, a sua volta, è stato reso pubblico dal ristorante che ha menzionato. Si tratta di Romoletto, pizzeria-osteria, in Piazza Campo de’ Fiori ed è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 2:00. Antipasti abbondanti, piatti tipici della tradizione locale e una buona pizza…c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ecco il menù che sta facendo impazzire!

La cucina è aperta anche a vegetariani e vegani, serve alcolici, sono disponibili seggioloni per bambini ed è possibile effettuare delle prenotazioni. “Siamo entrati in questo locale visto su Tik tok e non ci siamo pentiti. Camerieri gentilissimi, da provare! Ci ritorniamo di sicuro”, questo è uno dei tanti commenti che si possono leggere su TripAdvisor.it.

“Uno dei ristoranti più buoni a Campo de’ Fiori che, oltre a fare pizze e cucina romana, propone un aperitivo bello strong. L’aperitivo è per 2 persone, 10 euro a persona e comprende: 2 tranci di pizza bianca con la mortadella, 2 montanare (classica e amatriciana), 2 supplì belli grossi (classico e ‘nduja), 2 brusche, 2 cocktail”, ecco cosa si può leggere sui profili Instagram @syria_rodrigues e @romolettoroma.