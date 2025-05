Posto di blocco, ti fanno il test anche se sei solo passeggero: basta sedersi davanti e ti scatta la denuncia | La legge lo consente

Ti preoccupa fare l’alcoltest anche se non sei al volante di un’automobile? La legge parla chiaro! Andiamo a scoprire cosa dice il Codice della Strada.

Quando si è alla guida di un’auto bisogna assumere un atteggiamento consono per la sicurezza propria e per quella degli altri. Durante il periodo della scuola guida, i corsi che preparano all’esame scritto prevedono lezioni sul Codice della Strada. Si parla del rispetto della segnaletica stradale.

Per non parlare del rispetto dei limiti di velocità. Sulle autostrade non si deve superare i 130 km/h, i 110 km/h sulle strade extraurbane principali, i 90 km/h sulle strade extraurbane secondarie mentre 50 km/h sulle strade dei centri abitati.

Poi è molto importante approfondire il discorso sulla guida in stato di ebbrezza. Quante volte si sentono notizie al telegiornale di persone ubriache che causano dei danni irreparabili a terzi. Si potrebbe evitare il tutto prendendo un taxi o dando le chiavi della propria auto a chi ci è accanto.

Non è altro che un reato previsto dall’ordinamento giuridico italiano agli articoli 186 e 187. Fino a poco tempo fa a pagarne le conseguenze era solo il conducente, ma adesso sembra che le cose siano cambiate. Andiamo a scoprire qual è la novità introdotta nel Codice della Strada.

Problemi con l’alcoltest anche se non sei alla guida

Sul sito laleggepertutti.it è stato spiegato tutto alla perfezione, ragion per cui è consigliabile leggere attentamente quanto scritto. In poche parole la Direttiva 2015/653/UE impone a tutti gli Stati europei di adottare un codice restrittivo con lo scopo di limitare la possibilità di guida in stato di ebbrezza.

Il tasso alcolemico superiore a 0,5 g per litro prevede una sanzione amministrativa (da 532 a 2.127 euro) con ritiro della patente di guida da 3 a 6 mesi. Poi se il tasso è superiore a 1,5 g per litro la sanzione oscilla tra i 1.500 e i 6.000 euro con arresto fino a 6 mesi, la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno e l’obbligo di visite mediche. E per quanto riguarda i passeggeri? Ci sono delle novità.

Ecco cosa è riportato nel Codice Penale

L’articolo 688 del Codice Penale punisce chi è in stato di ubriachezza in un luogo pubblico. Tuttavia non avrà alcuna sanzione e non sarà sottoposto all’alcoltest (questo significherebbe abuso di potere da parte della Polizia). Inoltre il passeggero può rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest e non avrà alcuna ripercussione.

Diverso è il caso di coloro che vengono trovati in possesso di droghe. Si potrà evitare l’alcoltest, ma non si potrà opporre alcuna resistenza alla perquisizione veicolare e personale che avverrà solo in caso di un fondato sospetto. In sintesi i passeggeri non avranno problemi per via dell’alcol, ma con altro se non si ha la coscienza pulita.