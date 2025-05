Bonus dentista, con questo modulo paghi solo 290€ anche per impianti da 3.000€ | C’è una sola condizione

Pare che ci sia un modo per risparmiare dal dentista, ma ci sono delle condizioni da non sottovalutare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Probabilmente il pensiero di recarsi da questo medico non fa altro che alimentare tensione, ma a prescindere da ciò se è necessario non si può fare altrimenti. Eppure basta affidarsi a qualcuno di fiducia e il tutto sembrerà meno tragico.

Non tutti sanno che le prime testimonianze dell’attività di questi medici risalgono all’antico Egitto. Su alcuni papiri ritrovati venne descritta questa figura e pare che gli egiziani avessero proposto la prima ricetta di dentifricio. Altre fonti scritte spiegano le malattie dentali e quali sostanze utilizzare per alleviare il dolore (una sorta di anestesia).

Nel Medioevo c’era la figura del barbiere-dentista, ovvero un tuttofare. Paradossalmente in quel periodo i poveri avevano condizioni orali migliori rispetto ai ricchi per via della loro alimentazione priva di zuccheri. Da allora tante cose sono cambiate in meglio per garantire una buona igiene orale.

A tal proposito c’è chi ha deciso di proporre un supporto economico anche a coloro che devono recarsi dal dentista. Una buona notizia per il portafoglio, ma comunque drammatica per una serie di motivi.

Ecco dove andare per risparmiare dal dentista

Sul sito today.it è spiegato tutto alla perfezione. Innanzitutto bisogna essere consapevoli che si deve essere disposti a fare qualsiasi cosa, anche recarsi in un luogo molto distante da casa. Per prima cosa c’è un contatto telefonico attraverso cui si spiega alla perfezione a cosa si va incontro.

Sono circa 200.000 gli italiani che già hanno fatto ricorso a queste cure dentarie. All’occorrenza si preparano le valigie per recarsi in un altro Paese perché vengono offerti dei pacchetti con prezzi che farebbero gola a chiunque. Allo stesso tempo è possibile visitare uno dei luoghi più noti per l’inestimabile bellezza.

Occorre valutare bene sia i pro che i contro della faccenda

Stiamo parlando della “Terra delle aquile” che si trova in Albania. L’Albania da tempo ha optato per un turismo di tipo sanitario che attira tantissime persone non solo dall’Italia. Il prezzo di un impianto dentale è di 450 euro mentre in Italia un dentista chiederebbe oltre 1.000 euro. Tra l’altro la clinica offre l’alloggio e il trasporto gratuito se il paziente necessita di più incontri.

A tal proposito i medici consigliano di valutare bene perché in alcuni casi c’è il rischio di complicare ulteriormente la situazione. Bisogna diffidare dalle cure rapide e soprattutto chiedere vari pareri per non fermarsi al primo. Pur di risparmiare si potrebbe andare incontro a dei rischi davvero seri.