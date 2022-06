Troppo tempo davanti allo schermo può danneggiare occhi e altri organi del corpo: l’allarme

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, alcuni ricercatori del Buck Institute, organizzazione no profit della Bay Area che indaga sui processi di invecchiamento e malattie legate all’età, troppo tempo davanti allo schermo può accorciare la nostra vita. A essere danneggiati, infatti, sarebbero, oltre agli occhi, anche altri organi del corpo.

L’esposizione alla luce, come rivelato dagli esperti, può interrompere il ritmo circadiano e causare o peggiorare malattie croniche. Quando, inoltre le difese immunitarie sono iperattive (a causa dell’esposizione degli occhi), i processi interni del corpo possono essere interrotti. E altri organi possono essere danneggiati.

“L’occhio è un organo che deve essere protetto per proteggere l’intero organismo”

Pankaj Kapahi, professore presso l’istituto, ha spiegato: “Fissare gli schermi di computer e telefoni ed essere esposti all’inquinamento luminoso fino a tarda notte sono condizioni allarmanti per gli orologi circadiani. Crea problemi alla protezione dell’occhio e ciò potrebbe danneggiare oltre alla vista anche il cervello e il resto del corpo. Noi siamo abituati a pensare che l’occhio sia qualcosa che ci serve, per vedere. Non lo concepiamo come un organo che deve essere protetto per proteggere l’intero organismo“.