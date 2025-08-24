Settembre da sogno, 3 segni guadagnano tutto: soldi, amore e fortuna a raffica | Gli altri restano a guardare

Potresti essere baciato dalla fortuna se uno di questi tre segni zodiacali è il tuo. Settembre sarà ricco di soddisfazioni!

Capita la mattina di navigare sul web con il proprio smartphone e leggere cosa dice l’Oroscopo sul proprio segno zodiacale. C’è chi lo fa per curiosità mentre altri si basano quasi sempre su ciò che le stelle prevedono per loro in quella giornata, settimana o mese.

Non tutti sanno che l’Oroscopo ha origini molto antiche con radici nell’astrologia babilonese e nell’antica Grecia. Furono i babilonesi a realizzare la suddivisione del cielo in 12 sezioni e ognuna di esse era associata a una costellazione. Da qui ebbero origine i segni zodiacali.

In un secondo momento greci e romani arricchirono ancora di più l’oroscopo aggiungendo sia elementi filosofici che mitologici. Alla base di tutto c’era la concentrazione sull’osservazione della luna e del sole e sull’influenza della volontà degli dei. Ovviamente nel corso del tempo tante cose sono cambiate.

A prescindere da tutto oggi è possibile leggere il proprio oroscopo sfogliando delle riviste o su siti specifici. I più curiosi sapranno che a settembre tre segni zodiacali saranno più che fortunati in ogni ambito, da quello sentimentale a quello professionale.

Primo segno zodiacale baciato dalla fortuna

Il primo dei segni zodiacali che sarà basato dalla fortuna è senza dubbio quello della Vergine. È il sesto segno governato da Mercurio, è associato alla Terra e riguarda le persone nate tra i 23 agosto e il 22 settembre. Sono persone sensibili, precise, meticolose è determinante nel raggiungere i propri obiettivi.

Infatti settembre sarà un mese ricco di gratificazioni sia personali che professionali. Le coppie avranno modo di ritrovarsi dopo un periodo di mancata comunicazione mentre i single potranno coltivare delle amicizie nate sulla spiaggia. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno delle novità che permetteranno di ottenere ruoli più rilevanti nel proprio team.

Successo e serenità garantiti

L’altro segno è quello dei Gemelli, il terzo dello Zodiaco e riguarda le persone nate tra il 21 maggio e il 20 giugno. È il segno dell’aria governato da Mercurio e tra le caratteristiche principali ci sono curiosità, intelligenza, ottime capacità comunicative, adattabilità e capacità di vedere la vita da prospettive diverse. Infatti questo modo di essere aprirà le porte a dei successi soprattutto nel contesto sociale.

Infine c’è il segno dello Scorpione che comprende le persone nate tra il 23 ottobre e il 21 novembre. Questo segno d’acqua è noto per essere risoluto, determinato, intenso, analitico e intuitivo. Per questo motivo chi ha questo segno riuscirà a risolvere determinate situazioni nel contesto familiare e questo farà regnare sovrana la serenità tra le mura di casa.