Meteo week-end 11-12 , dopo il maltempo torna il sole (ma senza afa)

Il maltempo ha colpito il nostro paese nella giornata di giovedì 9 giugno, e ora, cosa aspettarci dal meteo per il week end dell’11 e 12 giugno?

Il fresco vortice ciclonico che in queste ultime 24 ore è transitato sul versante più orientale del nostro Paese, ha raggiunto le regioni meridionali e si è concentrato infatti nell’area compresa tra le nostre regioni del Sud e la Grecia. Abbiamo infatti attraversato 24 ore di temporali, nubifragi e vento forte.

Il flusso di correnti in discesa dal Nord Europa ha raggiunto il Mediterraneo centrale e ha trasportato un fronte in azione su parte d’Italia, foriero di instabilità anche marcata. Questo ha agito dalle prime ore della giornata di ieri 8 giugno sul Nordest con piogge e rovesci anche intensi che si sono rapidamente estesi alle regioni del Centro Italia, imperversando per lo più sul versante adriatico con rovesci e temporali. Ma da oggi, venerdì 10 giugno, cambia tutto.

Meteo week end 11-12

Meteo per la giornata di oggi venerdì 10 giugno

Milano cielo sereno ovunque salvo possibili locali addensamenti sui rilievi al mattino. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo. In pianura minime attorno a 15°C, massime a circa 29°C.

Torino bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3926 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

A Roma Nubi sparse, vento forte da Nord-Nord est, temperature comprese tra 17 e 28 gradi.

Un fine settimana perfetto per godersi il sole senza boccheggiare

Nel fine settimana il maltempo si sposterà verso la Grecia e il Sudest Europa e così la pressione aumenterà velocemente sul Mediterraneo centrale e sull’Italia portando condizioni di stabilità.

Torna in tutta Italia cielo sgombro da nuvole, temperature in salita e niente afa, insomma un fine settimana davvero ideale per il mare ma anche per visitare città d’arte e borghi del nostro meraviglioso paese.