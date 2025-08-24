Eletta a 9 anni “la più bella del mondo”, ecco com’è oggi la bambina divina: è irriconoscibile | Cosa le è successo davvero

Questa bambina in foto è stata eletta una delle più belle a soli 9 anni! Adesso è una famosissima modella maggiorenne. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

La splendida bambina ha degli occhi di ghiaccio, i capelli d’oro e il viso che ricorda quello di una bambola. Adesso ha 19 anni e da quando è stata eletta la più bella del mondo sono trascorsi dieci anni. In questo periodo il numero dei fan è aumentato a dismisura e il merito è senza dubbio della sua bellezza.

Molti non sanno che è nata in Russia il 27 dicembre 2005 e i genitori sono un ex calciatore e un ex modella. La giovane ha trascorso i primi mesi della sua vita in Francia perché il padre giocava in una squadra del posto. Quando ha compiuto 4 anni la madre ha inviato ai suoi fotografie a un’agenzia e per questo motivo è stata contattata per lavorare per Roberto Cavalli, Armani e Benetton.

Durante gli anni della sua adolescenza ha praticato ginnastica ritmica a Mosca e questo gli ha permesso di gareggiare in un torneo che ha vinto aggiudicandosi una medaglia d’oro punto nel 2015 ha fatto la sua apparizione sulla copertina di Vogue Kids. Nel 2015 si è trasferita con la madre negli Stati Uniti.

Oltre a sfilare sulle passerelle, si è cimentata anche nella recitazione ed ecco che nel suo curriculum ha aggiunto i film Creatori: il passato e La sposa russa. Ancora non hai capito di chi si sta parlando? Ecco altri indizi.

Ecco dopo anni di cosa si occupa la piccola star

In poche parole la madre ha contribuito alla sua fama pubblicando delle foto online e in pochi giorni Facebook superò i 2 milioni di like e su Instagram i follower aumentarono a dismisura. Qualcuno l’ha pure criticata per avere esposto una bambina a questo successo mediatico.

Tuttavia il gestore della madre le ha permesso di farsi conoscere e ha sfruttato la sua bellezza per raggiungere un suo obiettivo, ovvero sfondare nel mondo del cinema e della recitazione. In un’intervista ha confessato di essere felice di aver intrapreso questa strada perché la recitazione le permette di essere chiunque.

Curiosità sulla modella: dalla vita privata al tempo libero

Stiamo parlando di Kristina Pimenova e attualmente ha 19 anni. Tutti sono concordi nel dire che abbia una bellezza naturale e per niente artefatta. Non si sa molto della sua vita privata, ma in compenso il suo profilo Instagram è stracolmo di fotografie.

Si può notare osservando il suo profilo che si dedica allo sport quando ha del tempo libero. Non frequenta locali notturni e le persone più vicine sostengono che abbiamo una bella personalità, proprio come la sua estetica.