NON MANGIARLI MAI – In aereo evita questi cibi: alto rischio di intossicazione alimentare e ti rovini la vacanza | Finisci in ospedale per giorni

Ci sono alcuni alimenti che presentano alte probabilità di incorrere in problemi di natura gastrointestinale: meglio evitarli durante le vacanze.

Ci sono molte cose alle quali si tende a pensare quando ci si appresta a prendere un aereo, dal superamento dei controlli di sicurezza all’evitare di mettere in valigia prodotti non idonei al volo. Molti viaggiatori però tendono a sottovalutare gli alimenti che vengono consumati poco prima di partire.

Ebbene sì, la tipologia di cibo può influenzare notevolmente il proprio viaggio, soprattutto quando ci si trova ad alta quota, dove un piccolo malessere intestinale può trasformarsi in un vero e proprio incubo, non solo per la persona in questione ma anche per tutti coloro che si trovano in sua prossimità.

Negli anni diversi viaggiatori hanno avuto un simile inconveniente, che ha rovinato fin da subito la loro vacanza. Per evitare di incorrere nello stesso problema, gli esperti consigliano caldamente di evitare di mangiare una serie di prodotti prima di imbarcarsi.

Allerta problemi intestinali: cosa non ingerire quando si sta per partire

Il sistema digestivo può essere influenzato non solo dallo stress che si prova nei giorni precedenti ad un viaggio, ma anche da ciò che si mangia. Ecco perché si raccomanda di stare lontano da una serie di specifici alimenti, come quelli piccanti, che causano bruciore di stomaco e reflusso acido.

Sarebbero da evitare anche i cibi fritti e grassi, come patatine, pollo fritto e hamburger in quanto, non solo si tratta di cibi che richiedono più tempo per essere digeriti, ma i suddetti rischiano di causare gonfiore e pesantezza durante il volo.

Attenzione ai liquidi!

Oltre ai liquidi che mettiamo all’interno delle valigie, ce ne sono altri ai quali bisogna prestare la massima attenzione: quelli che consumiamo prima di salire in aereo o durante il volo. Tra queste le bibite gassate: anche se gustose per molti, possono causare gonfiore. Lo stesso discorso è applicabile all’alcol, che tende anche a provocare una sensazione di disidratazione e a sviluppare sintomi di jet lag.

Perciò, durante il volo è preferibile puntare su bevande senza gas, sebbene gli esperti raccomandano di stare alla larga dal caffè o perlomeno limitarne il consumo. Infine, le zuppe, che spesso contengono condimenti pesanti o speziati, portando al bruciore di stomaco.