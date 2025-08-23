Tornano i “furti con colla”, a Roma marchiano le case senza farsi notare e te la svuotano | Solo un modo per riconoscerlo subito

Nell’ultimo periodo sta dilagando una nuova e inaspettata truffa, che ha già mietuto moltissime vittime: ecco come funziona.

Quando si tratta di furti, i criminali sono sempre in grado di escogitare tecniche sempre più innovative ed ingegnose. Insomma, la creatività non manca di certo in queste situazioni in quanto permette loro di intrufolarsi più facilmente nelle abitazioni.

Per non parlare del fatto che tali intrusioni sono in repentina crescita. Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale, nel 2023, in Italia, si sono registrati oltre 147 mila furti domestici, un aumento del 10% rispetto all’anno precedente.

Inoltre, queste specifiche intrusioni sono considerate dagli italiani tra le più pericolose in quanto mettono direttamente a repentaglio la propria incolumità e quella di chi trova sotto lo stesso tetto. Ecco perché è fondamentale essere aggiornati sugli ultimi sistemi di scasso messi in pratica dai ladri.

Arriva il trucco della colla: è così che i criminali entrano nelle abitazioni

Nella Capitale, così come in altre parti del Bel Paese, si sta diffondendo il trucco della colla, utilizzato dai ladri per mettere a segno i furti nelle abitazioni. Nonostante l’apparente semplicità di esecuzione, è un metodo praticamente infallibile, almeno fino a quando non si viene scoperti.

L’ultimo episodio di tale natura è avvenuto poche ore fa in una palazzina al Nuovo Salario, uno dei quartieri situati nella zona nord della Città Eterna. Nonostante si tratti di una zona altamente residenziale, non ha fermato le ambizioni di due topi d’appartamento.

Un tubetto di colla per saccheggiare le abitazioni

Due uomini hanno preso di mira una palazzina per portare a termine la loro missione: svaligiare più appartamenti possibili. E per farlo, sono ricorsi al trucco della colla, che consiste nell’applicare della colla sulla serratura della porta, in modo tale da verificare la presenza o meno dei padroni di casa.

Fortunatamente sono intervenuti prontamente i carabinieri, che hanno arrestato i malviventi mentre stavano cercando di forzare una delle porte. L’identità dei colpevoli è stata poi rilevata: si tratta di due georgiani di 29 e 40 anni senza fissa dimora e con precedenti. Durante l’arresto sono stati rinvenuti anche un cacciavite e due cellulari.