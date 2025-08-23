TAHITI? NO – Mare trasparente e sabbia bianca: questa spiaggia è a un’ora da Roma | Ma pochi la conoscono

Vuoi immergerti in acque cristalline senza andare dall’altra parte del mondo? In questa regione italiana potrà essere ampiamente accontentato.

Tahiti è una meta turistica molto apprezzata per le sue bellezze paesaggistiche immerse totalmente totalmente nella natura. È la più grande isola nel gruppo delle Isole del Vento della Polinesia francese ed è di origine vulcanica. Molti sanno che la sua caratteristica principale è essere circondata da barriere coralline molto belle.

Andando nello specifico, si trova a circa 4.400 km a sud delle Hawaii e ha 5.700 km dall’Australia. Le sue spiagge bianche, le lagune turchesi e la ricca vegetazione rendono Tahiti una sorta di oasi paradisiaca. La sua capitale, Papeete, e un mix di colori e profumi e potrai assaggiare dei frutti esotici difficili da trovare nei supermercati italiani.

Se ti regalerei non puoi non recarti nei giardini botanici di Vaipahi, nel Musée de la Perle Robert Wan e la Cattedrale di Paofai in stile neogotico. Da fare anche le escursione al Monte Marau che ti permetterà di ammirare dei panorami mozzafiato sulla città e sulla laguna.

Non ci crederai, ma non occorre volare dall’altra parte del mondo per entrare in contatto con una realtà simile. In realtà si può optare per l’aereo o una nave per raggiungere una meta molto apprezzata sia da italiani che non.

Organizza una vacanza in questa splendida località italiana

Il luogo in questione si trova in un’isola italiana apprezzata per i suoi paesaggi e per le sue splendide acque. Situata nel Mediterraneo Occidentale, vista 188 km dalle costole della penisola italiana, dalla quale è separata dal Mar Tirreno. Il territorio è montuoso cos’è caratterizzato da tre parchi nazionali, tre pacchi regionali, 60 riserve naturali e 5 oasi del WWF.

Le spiagge più belle sono La Pelosa, per la sua sabbia bianca e acque trasparenti e turchesi, spiagge Rosa con coralli e conchiglie e spiaggia del Principe. Eppure una batte tutte le altre in assoluto in quanto è definita come la “Tahiti Sarda”. Si sta parlando della bellissima Sardegna.

Un vero gioiello dell’Italia, sarà come immergersi in piscina

Famosa è l’isola di Caprera che custodisce generosamente un paradiso terrestre che va sotto il nome di Cala Coticchio. È una sorta di piscina naturale con sabbia fine e bianca ed è collocata tra due promontori. Per arrivarci occorre noleggiare una barca e bisogna portarsi dietro ombrellone, cibo e bevande perché sulla spiaggia non ci sono né bar né gli altri servizi.

È una meta ambita dagli amanti del mare e dello snorkeling. Dato che l’accesso a Cala Coticcio è limitato, sarebbe opportuno fare riferimento a delle guide escursionistiche ambientali.