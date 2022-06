Mascherine, dal 15 giugno stop obbligo al chiuso: e sui mezzi pubblici?

Dal 15 giugno potremmo finalmente mettere le mascherine in un cassetto. Non serviranno più, almeno per l’estate, anche al cinema, nei teatri e alle manifestazioni sportive al chiuso.

Mascherine, stop al cinema e teatro: e sui mezzi pubblici?

Per quanto riguarda gli uffici e luoghi di lavoro ad oggi già non vi è più una norma che preveda l’obbligo. La valutazione in corso come spiega Andrea Costa, Sottosegretario alla salute, riguarda i mezzi di trasporto pubblico. “Credo che oggi ci siano le condizioni per togliere e per dare fiducia ai cittadini. Dopo due anni c’è una consapevolezza diversa”, ha affermato.

Mascherine sui mezzi pubblici

Sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sui mezzi del trasporto pubblico si è espresso anche il ministro della Salute Roberto Speranza: “La valutazione è in corso” ha detto, dunque il Governo sulla questione prende tempo, ribadendo che la “pandemia non è ancora finita”.

Mentre sulla possibilità di non usare dispositivi di protezione individuale per gli esami di Maturità, Costa ha detto “E’ sufficiente un decreto fatto anche all’inizio della settimana prossima. Mi auguro che si possa arrivare ad una sintesi”.

Mascherine per seggi e maturità

Le mascherine alle urne passano intanto dall’obbligatorietà all’essere fortemente raccomandate.

Costa ha spiegato che per coerenza, dato che ai seggi (in vista del Referendum sulla Giustizia di domenica 12 giugno) non sarà obbligatorio indossare la mascherina, non deve esserlo neanche per i nostri ragazzi quando andranno a fare l’esame di maturità. E’ una decisione politica, ha affermato. Al momento per i maturandi vi è l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFp2.

Il Sottosegretario alla salute Pier Paolo Sileri ha precisato che in ogni caso rimane consigliabile avere la mascherina sempre a portata di mano.