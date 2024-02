Tragedia a Mediaset, se n’è andata a soli 35 anni: l’avete vista a Pomeriggio 5

Tragedia a Mediaset, a soli 35 anni di età è scomparsa da questo mondo. L’avete vista a Pomeriggio Cinque.

Sono lacrime, e pure copiose e amare, quelle che oggi rigano i volti sia di coloro che operano innanzi che dietro le quinte presso l’Azienda del Biscione. Anche i telespettatori sono sconvolti. Sentire la notizia della morte di una donna a soli 35 anni è una vera pugnalata al cuore per tutti quanti.

No, stavolta non è stata la mano omicida di un compagno, di un marito o di ex fidanzato a spezzare una vita. Lo ha fatto una grave malattia che non le ha dato purtroppo scampo. Quando l’ha scoperta, in una calda giornata milanese, non c’era più niente da fare. Nonostante ciò lei non si è mai arresa e ha lottato come una vera leonessa con le unghie e con i denti.

Non si è mai sentita sola e infatti i familiari, gli amici, i colleghi e il grande pubblico non l’hanno mai e poi mai abbandonata. Da un po’ di tempo non si faceva più vedere in Televisione. L’ultima apparizione è stata a Dicembre, su Rete 4, a Fuori dal Coro, da Mario Giordano. Con lui ha collaborato a lungo.

Tragedia a Mediaset, se ne è andata a soli 35 anni

In quell’occasione ha parlato della sua malattia e dell’ultimo ricovero, senza perdere il suo proverbiale e celebre coraggio. Successivamente a livello televisivo si è data alla macchia. In passato è stata una delle punte di diamante a livello giornalistico pure di Pomeriggio Cinque, quando era ancora condotto dalla meravigliosa Barbara D’Urso.

E anche lei, come altri vip del vasto mondo televisivo italiano, hanno voluto ricordare la giornalista che lei ha chiamato con tanto affetto con un semplice diminutivo, ricordando i bei momenti trascorsi insieme, nonché le grandi esclusive che tanto felici avevano reso gli spettatori del rotocalco di Canale 5.

Si è spenta Carlotta Dessì, storica inviata di Pomeriggio Cinque e non solo

La professionista in questione è la splendida Carlotta Dessì. La comunicazione ufficiale della sua dipartita da questo mondo è stata annunciata dai suoi amici e colleghi tramite il Tgcom. Le hanno anche dedicato video per ricordarla e porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, distrutta dal dolore.

Ora è il momento del pianto e del ricordo di una donna determinata e che ha amato infinitamente il suo lavoro dove ci ha sempre messo il cuore e l’anima. Non per nulla lo stesso Giordano ne aveva più volte elogiato il talento per via delle inchieste pazzesche che era riuscita a realizzare e, come si suol dire, portare a casa.