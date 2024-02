Franco Califano, com’è diventata la figlia che ha abbandonato da piccola: è la sua fotocopia

Franco Califano, come oggi è diventata la sua unica figlia che ha abbandonato da piccola.

Ha suscitato un gran clamore la messa in onda su Rai 1 sul film tv dedicato al compianto Franco Califano che ha avuto il volto per fiction di Leo Gassman. Per ragioni di tempo non è stata raccontata tutta la sua vita ma sono stati narrati sono i momenti più salienti. Si è svelato molto dell’artista ma anche dell’uomo.

Un uomo che viveva per la Musica, che amava la bella vita e le donne. Le adorava proprio ed era più che mai incline al loro fascino. Per loro perdeva letteralmente la testa ma con super velocità si stancava. Nel suo passato c’è stato un matrimonio in età giovanile che durò poco. Diciamo che fu praticamente flash visto che solo dopo poche settimane finì.

Nonostante ciò dall’unione di Franco con l’allora moglie Rita Di Tommaso nacque una figlia che oggi ha superato i 60 anni di età. Con il padre ha avuto un rapporto più forte solo da adulta e negli ultimi anni il cui suo celebre genitore è rimasto in questo mondo. A sua detta, come ha raccontato a Vanity Fair, lui non era tagliato per fare il padre.

Franco Califano, chi è come è diventata la sua unica figlia

La mamma le ha sempre parlato di lui. Lui che l’ha abbandonata quando aveva solo 5 mesi. Le mostrava le foto che apparivano sui giornali e i fotoromanzi dei quali era protagonista. E poi le faceva ascoltare la sua musica. Nonostante ciò non ha mai voluto saperne di lavorare nel mondo dello Spettacolo.

Tuttavia si è sentita fortemente attratta dalla danza che ha studiato seriamente. E’ diventata un’eccellente ballerina di danza classica e poi, in età adulta, ha deciso di aprire una sua scuola nella città di Trieste, dove si è trasferita molti anni fa, lasciando Roma dove è nata e cresciuta. Chi è e come è diventata oggi. Identica al papà.

Silvia, la fotocopia del Califfo

L’unica figlia di Franco Califano si chiama Silvia e porta il nome del suo papà visto che l’ha riconosciuta. Classe 1959, ha conosciuto il padre quando aveva 20 anni. Ha molto sofferto, soprattutto quando era bambina, a scuola quando le sue compagne vedevano i suoi genitori presentarsi ai vari colloqui ed eventi mentre per lei c’era solo la mamma.

Gli altri si complimentavano con lei per i successi del suo tanto famoso genitore ma lei avrebbe tanto voluto un papà normale. Avrebbe insomma desiderato, come ogni figlia, viverlo di più. I due si sono voluti molto bene ma non essendosi visti e vissuti per tanti anni Silvia sente che qualcosa le sia comunque mancato.