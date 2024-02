GF, concorrente ammette tutto senza filtri: “lo stesso medico di Briatore mi ha…” | Persi così 24 chili

Al GF emerge un’indiscrezione clamorosa: la concorrente vuota il sacco sulla dieta di Flavio Briatore, risultati miracolosi.

Lo spinoso tema della dieta è un argomento ricorrente per milioni di italiani, e anche i Vip non sono esenti da insicurezze e voglia di automiglioramento.

Specialmente quelli che sono reclusi da mesi in un loft circoscritto, e che vivono sotto le telecamere con a disposizione solo una manciata di attrezzi ginnici. Al di là di Alex Schwazer, che nella Casa ha seguito intensi allenamenti in vista delle prossime competizioni sportive, per i concorrenti del “GF” mantenere la forma fisica rappresenta una sfida quotidiana, ed alcuni di essi cercano di moderare il loro regime alimentare in corso d’opera.

Se il cruccio di Perla Vatiero sono i biscotti, persino l’algida Beatrice Luzzi ha recentemente dichiarato guerra ai carboidrati: si sa, la noia e l’immobilità sono due antagoniste formidabili per la linea, e i protagonisti del reality percepiscono costantemente l’immane esposizione mediatica cui sono sottoposti.

Nelle ultime ore, però, la spumeggiante Simona Tagli avrebbe fornito ai compagni di avventura un suggerimento aureo: con la sua dieta (seguita anche dall’imprenditore Flavio Briatore), è possibile perdere molti chili senza privarsi della temutissima pasta.

Simona Tagli presenta al “GF” la dieta di Flavio Briatore

Simona Tagli ha annunciato ai compañeros una novità rivoluzionaria: “Ho perso 24 chili in un mese e mezzo con una dieta molto particolare, dello stesso medico di Flavio Briatore“. Ovviamente gli inquilini della Casa hanno immediatamente chiesto lumi in merito al miracoloso regime alimentare, che prevede di sfruttare al meglio gli effetti biomolecolari del cibo.

Ecco dunque in cosa consiste la dieta suggerita da Simona Tagli, dieta che avrebbe conquistato peraltro almeno 12.000 clienti soddisfatti. Secondo il medico di Briatore, riporta “Il Messaggero”, a colazione è consigliabile consumare una porzione di pasta aglio, olio e peperoncino, mentre a pranzo si può opzionare, per esempio, una frittata con le noci. Per quanto riguarda la cena, infine, è possibile gustare persino un coniglio intero, in quanto la dieta non pone limitazioni alle quantità. Il fautore della dieta sarebbe il celebre Dr. Alberico Lemme, farmacista e consulente alimentare, in passato spesso ospite di numerosi rotocalchi televisivi e talk-show. Nel 2000 lo specialista ha fondato “Filosofia alimentare”, sostenendo la tesi che sia possibile dimagrire pur mangiando con gusto e a sazietà, sfruttando le caratteristiche biochimiche del cibo.

La dieta di Simona Tagli e Flavio Briatore: disclaimer

Pur senza dubitare dell’efficacia del regime alimentare descritto da Simona Tagli, ricordiamo che per effettuare un percorso di dimagrimento efficace e sicuro è indispensabile ricorrere alla consulenza di specialisti abilitati.

Ogni organismo, infatti, reagisce in modo diverso alle stimolazioni alimentari, e diete auto-prescritte senza cognizione di causa potrebbero originare anche severe carenze.