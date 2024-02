Beppe Vessicchio, designato già il suo erede: “a lui piacerebbe moltissimo”

Beppe Vessicchio, ora è stato designato, senza se e senza ma, il suo vero erede. A Sanremo brilla soltanto lui.

Beppe Vessicchio, il grande assente. Di certo possiamo dire così e pure a buona ragione. Quest’anno è la prima volta che il maestro non sarà presente alla kermesse canora che tutto quanto il mondo ci invidia. Lo ha detto chiaramente lui. Del resto non ha lavorato con nessun cantante in gara. Ovviamente tale rivelazione ha spaccato i cuori dei più.

Lui per tanto tempo ha accompagnato tanti concorrenti sul palco dirigendoli con ingente sicurezza e tanto affetto. A volte si è pure quasi commosso quando ha tenuto a battesimo dei nuovi e giovani talenti. E lui li conosce bene visto che per anni è stato presente pure ad Amici, dalla divina Maria De Filippi.

Inoltre ha diretto tante volte la mitica orchestra di Sanremo. La simpatica Luciana Littizzetto, durante le sue co- conduzioni al Festival, non ha mai smesso di inscenare divertenti e spassose gag con lui che hanno strappato sonore risate sia al pubblico presente al Teatro Ariston che a casa.

Beppe Vessicchio, designato nome del suo erede

Ed è da lì che pare che lui seguirà quest’anno la kermesse. Di certo molto dispiaciuto di ciò è anche Amadeus. Del resto questa è la quinta ma ultima volta che lui svolge il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico per la manifestazione che tanto ama e poter contare sulla presenza di Vessicchio anche solo per una sera sarebbe stata una gran cosa per lui.

Chiaramente sono tanti i maestri che possiamo incontrare nel corso delle vari esibizioni ma a quanto pare il più amato dal grande pubblico di ogni età è sempre lui, il caro Beppe. Fatto sta che ora pare che, udite udite, sia stato designato il suo erede. Un erede che a lui piacerebbe pure moltissimo.

E comunque ripeto che a #Sanremo2024 Melozzo is the new Beppe Vessicchio. La sua aura, UN DEGNO EREDE pic.twitter.com/nAqwe5l3gR — Alessandro G. (@WizardAle15) February 6, 2024

Il maestro Enrico Melozzi, a Sanremo brilla solo lui

Parliamo del maestro Enrico Melozzi che è decisamente un uomo molto carismatico e che non passa affatto inosservato. Lo abbiamo visto quest’anno dirigere l’orchestra durante l’esibizione di Ghali. Nel 2021 ha trionfato sul palco insieme ai Maneskin. Tra l’altro Menozzi è molto amato non solo dai colleghi e dagli artisti ma pure dal grande pubblico.

E’ considerato non soltanto un eccellente professionista ma anche un vero e proprio personaggio. Uno che sa dare la giusta carica agli artisti e che sa rendere speciale le loro esibizioni. Uno, insomma, di cui il mitico Vessicchio può andare ben fiero ed esserne orgoglioso. E in tempi non troppo lontani aveva già dimostrato la sua stima nei suoi confronti proprio al Festival.