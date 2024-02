Angelina Mango si è tolta il sassolino dalla scarpa: cos’ha dichiarato sulla canzone di Mahmood

Angelina Mango, lo ha fatto. Si è tolta un bel sassolino dalla scarpa dicendo che cosa pensa davvero del brano sanremese di Mahmood.

Alla fine è stata lei, la meravigliosa Angelina Mango a trionfare sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Lo scorso anno l’abbiamo iniziata ad apprezzare grazie ad Amici ed ora eccola vincere la kermesse canora più famosa e apprezzata al mondo. Lei quasi non ci voleva credere, eppure era ed è tutto vero.

Dopo essere arrivata seconda alla serata dedicata espressamente alle cover, dove ha omaggiato in maniera raffinata ed elegante il compianto padre Pino con il brano La Rondine, è ritornata alla sua ragguardevole grinta con cui ci ha proposto il pezzo La Noia. Indubbiamente lei morde il palcoscenico e sa il fatto suo, nonostante sia davvero giovanissima.

Non per nulla già durante la sua esperienza all’interno del padre dei talent c’è chi aveva già intravisto fin dalle primissime battute il suo enorme potenziale. Parliamo in primis di Maria De Filippi, che pertanto può essere etichettata come la sua vera pigmaliona e in secundis della sua coach Lorella Cuccarini che ha avuto modo di rincontrare al Festival.

Angelina Mango si è tolta il sassolino dalla scarpa, cosa pensa del brano di Mahmood

Se da un lato molti ora si auspicano un bel duetto tra Angelina e il rapper campano Geolier, arrivato secondo, dopo le numerose polemiche che ci sono state per via del televoto, ora a tenere banco è il pensiero della cantante su Mahmood e in particolare sul brano che ha portato in gara a questo giro a Sanremo.

Lui ha mancato per un soffio di arrivare tra i cinque finalisti per il grande disappunto dei suoi fan, che sono decisamente numerosi, nonché di José Sebastiani, figlio secondogenito del mitico Ama, che in seconda fila ha mostrato il suo vivo dispiacere. E la figlia del compianto Pino ora ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa a riguardo.

Tuta Gold ha conquistato anche lei

Gradita ospite di Viva Rai Due ha rivelato che è stato il brano di Mahmood, ovvero Tuta Gold, il suo preferito in assoluto. Lei non ci ha pensato nemmeno un secondo nel dare la risposta al carismatico Fiorello. Ha pure intonato il ritornello mentre i ballerini hanno incominciato a danzare.

Ora in tantissimi si augurano che l’artista voglia comunque partecipare all‘ Eurosong Music Festival ma per San Marino. Difatti sarà la Mango che gareggerà, in quanto vincitrice del Festival, per l’Italia con l’irresistibile brano La Noia che è già diventato un vero e proprio tormentone.