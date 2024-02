Pier Silvio Berlusconi, quanto prende di stipendio: lui sì che si può comprare tutta Italia

Pier Silvio Berlusconi, sapete a quanto ammonta il suo stipendio? Una cifra da record.

Non è di certo un uomo che passa inosservato Pier Silvio Berlusconi. Bello, affascinante e dotato una fisicità spettacolare è molto ammirato dalle donne. In ogni caso bisogna necessariamente mettersi il cuore in pace. Lui infatti è follemente innamorato della sua storica compagna di vita. Stiamo parlando ovviamente della divina Silvia Toffanin.

Con lei ha messo al mondo due figli che sono ancora alquanto piccini. Parliamo di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. I bimbi vivono a Portofino, in una meravigliosa villa da Mille e Una Notte, a picco sul mare. Solo l’esterno è possibile notare e pure da lontano. Se la coppia ha deciso di fare vivere lì le loro creature, dove anche loro hanno preso la residenza, è per una mera questione di privacy.

Difatti entrambi sono ben consci che essendo due persone molto note possano essere fonte di grande interesse e dunque suscitare quel chiacchiericcio che in certi momenti può farsi davvero incessante se non proprio ingestibile. E infatti, anche se sia Pier che la conduttrice veneta sono persone molto riservate, il Gossip impazza comunque su di loro.

Pier Silvio Berlusconi, a quanto ammonta il suo stipendio, una cifra pazzesca

Diciamo pure che il fatto che i due non siano ancora giunti alle nozze, nonostante stiano insieme da più di 20 anni e abbiamo costruito una meravigliosa famiglia, sta lasciando il classico amaro in bocca ai più romantici. Lei, dal canto suo, ha fatto sapere di non essere interessata a compiere il gran passo. Preferisce scegliere il suo uomo ogni giorno perché vuole farlo e non perché legata da un contratto o vincolo.

Secondo molti però la verità sarebbe un’ altra. Forse lui, che in passato è stato già sposato, non vuole ripetere l’esperienza visto che la prima volta gli è andata male. Fatto sta che il loro amore prosegue comunque a gonfie vele, così come la loro vita professionale. Lei è lanciatissima come conduttrice e lui sempre sulla cresta dell’onda come AD delle Reti Mediaset. Sapete a quanto ammonta il suo stipendio?

La cifra e i suoi altri guadagni

La cifra attuale non è disponibile ma siamo a conoscenza di quella che ha percepito nel 20222, Parliamo della bellezza di 2, 25 milioni. Ovviamente si tratta di qualcosa di pazzesco. In ogni caso i suoi guadagni non finiscono di certo qui. Difatti lui è anche il titolare della Holding Italiana V che possiede il 7, 65% delle quote Fininvest.

A tutto ciò va poi aggiunta l’eredità ottenuta dall’adorato padre Silvio che quando è scomparso da questo mondo ha spaccato letteralmente il cuore in mille pezzi del suo figlio secondogenito con il quale aveva un ottimo rapporto. Ed è toccato a lui parlare con i dipendenti di Mediaset e al grande pubblico dopo la scomparsa del genitore e prendere saldamente in mano le redini dell’azienda.