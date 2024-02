Sonia Bruganelli, grosso cerotto sul viso: cosa si è rimosso per sempre | Era un particolare solo suo

Sonia Bruganelli con un vistoso cerotto sul suo bel viso. Che cosa le è accaduto.

Ormai è noto a tutti che sarà lei, la splendida Sonia Bruganelli, a svolgere il ruolo di opinionista ufficiale della nuova e super attesa edizione dell’ Isola Dei Famosi. Andrà in onda sempre in prime time su Canale 5 come si sarà conclusa l’edizione, ancora attualmente in corso del padre di tutti i reality.

A sto giro però il carismatico Alfonso Signorini non lascerà il testimone all’amica e collega Ilary Blasi, bensì a Vladimir Luxuria. La politica, ha dunque lasciato la sua seggiola di commentatrice per cimentarsi per la prima volta alla conduzione. A svolgere invece il suo ruolo storico sarà appunto l’ex moglie di Paolo Bonolis.

E mentre cominciano a uscire i primi dei nomi dei concorrenti, ovvero dei naufraghi, anche i pettegolezzi sulla Bruganelli non si fermano. La donna è stata due volte ospite di Verissimo negli ultimi mesi e le sue interviste non sono passate di certo inosservate. Ciò che darebbe fastidio ai più è la sua gelosia nei confronti dell’ormai ex marito.

Sonia Bruganelli con un grosso cerotto sul viso, che cosa le è successo

Quando aveva iniziato a farsi strada sul Web la voce che il loro amore fosse finito i più non ci volevano affatto credere. Dunque si era cominciato a ipotizzare che fosse soltanto uno dei migliaia di rumors che nascono e muoiono ogni giorno. Loro stessi avevano smentito ogni cosa, salvo poi sostenere che in effetti si stavano lasciando.

E per farlo hanno scelto le pagine di Vanity Fair che ha donato loro una bella copertina. I due, nonostante sia finito il matrimonio, non hanno mai smesso di vedersi e di frequentarsi, e pure con una certa assiduità, per il bene dei figli e per motivi lavorativi. E anche ciò è stato fonte di grande chiacchiericcio, Ora però Sonia è chiacchierata per ben altro. Parliamo di una foto che la ritrae con un super cerotto sul volto. Se l’è tolto per sempre.

Se l’è tolto per sempre, lo scatto parla chiaro

Sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram dove lei è effettivamente molto attiva ha condiviso una foto dove possiamo ammirarla. Ha i capelli raccolti ed è solo leggermente truccata. Le sue labbra sono in primissimo piano ed è impossibile pertanto non notare subito il poco fa menzionato cerotto che è posto leggermente più in alto di esse,

Lì sotto c’era il suo famoso neo che lei non ha mai nascosto nemmeno con il sapiente uso di filtri. Fatto sta che c’è anche chi, come la bellissima Cecilia Capriotti, è rimasta molto male nel notare ciò, sostenendo che lei “lo adorava”. Per alcuni fan poi era il suo segno distintivo. In ogni caso lei, con o senza di esso, rimane sempre e comunque un capolavoro di donna.