Sangiovanni, la sua dichiarazione preoccupa le fan: “Non sto bene…” | Vita cambiata per sempre

Sangiovanni, ” Non Sto bene…”, le parole del cantante sconvolgono i cuori palpitanti dei suoi tanti fan.

Fa davvero male al cuore e all’anima notare che un ragazzo tanto giovane e ricco di talento non stia bene. Lui non ha più voluto nasconderlo. Ha aspettato per farlo e ci ha pensato bene. Era difatti ben conscio che non stesse per fare una dichiarazione tanto facile da gestire e da digerire. Però ha anche inteso che ormai non poteva indugiare oltre.

Ha voluto concludere la sua esperienza sul prestigioso palco del Teatro Ariston per poi aprire il rubinetto. Il suo brano non ha convinto e infatti nella classifica finale del sabato sera è arrivato ultimo. Finiscimi, questo è il titolo del pezzo, non ha colpito la stampa, il pubblico presente in loco né quello a casa.

Difatti nemmeno il televoto lo ha premiato in alcun modo. Ben diversa è stata la situazione quando aveva fatto capolino per la prima volta a Sanremo con Farfalle che è diventato in men che non si dica un autentico tormentone. Allora però lui era ancora felicemente fidanzato con la sua Giulia Stabile.

Sangiovanni e la sua preoccupante dichiarazione, ” Non sto bene…”

I due si conobbero ad Amici. Vinse lei ma il successo per entrambi da allora fu a dir poco inarrestabile. Avevano iniziato pure a vivere insieme ma pian piano qualcosa si è rotto. Si era iniziato a sussurrare di alcuni problemi di coppia e a possibili tradimenti da parte di lui. Alla fine la notizia del loro addio è stata confermata.

E ciò ha chiaramente lasciato il classico amaro in bocca ai più. Lei è tornata a lavorare sodo in TV e l’abbiamo vista co- condurre con successo Tu Si Que Vales al posto di Belen. E lui ora ha parlato senza filtri del suo stato di salute. ” Non sto bene..”. Così ha esordito suo Social nel suo lungo accorato messaggio il cantante.

Vuole prendersi del tempo per se ma non molla

Parlando a cuore aperto con i suoi numerosissimi estimatori, il buon Sangio ha raccontato che la sua scelta di uscire per un po’ delle scene e di prendersi del tempo per se stesso non è da ricondurre all’ultimo posto ottenuto alla kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. Difatti lui, come ha prontamente sottolineato, aveva vissuto lo stesso disagio anche quando in precedenza l’aveva vissuta.

Ha deciso di spostare a data da destinarsi l’uscita del suo nuovo e super atteso album Privacy che era stata fissata per il 1 Marzo. Annullato anche il suo concerto previsto per Ottobre al Forum di Assago. L’artista ha comunque puntualizzato che non ha alcuna intenzione di mollare ma che ha semplicemente bisogno di staccare un attimo per ritrovare se stesso e ricominciare a stare bene.