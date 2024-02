Sabrina Ferilli a Domenica In: “8 giorni e ce ne andiamo fuori dai…” pubblico esterrefatto | È tutto finito

Sabrina Ferilli, ” In 8 giorni ce ne andiamo fuori dai.”, la sua forte dichiarazione a Domenica In.

Era decisamente attesa la nuova ospitata della divina Sabrina Ferilli alla corte della mitica Mara Venier. Diciamo che c’era molta curiosità di vederla tornare in Rai dopo che per tantissimo tempo, Festival di Sanremo a parte, l’abbiamo vista operare perlopiù sulle Reti Mediaset. Tra l’altro negli ultimi anni l’abbiamo ammirata perlopiù nelle vesti di giudice che di attrice.

E ciò ha procurato non pochi dispiaceri nei cuori palpitanti dei suoi tanti estimatori, compresi quelli della prima ora. In ogni caso erano felici di vederla comunque super presente sul Piccolo Schermo. In autunno l’hanno ammirata a Tu Si Que Vales, il seguitissimo programma del sabato sera di Canale 5.

Qui è stata impegnatissima, ancora una volta, per l’appunto come giurata accanto a Rudy Zerbi e Gerry Scotti, la sua grande amica di vita Maria De Filippi, nonché la new entry Luciana Littizzetto che ha preso il posto di Teo Mammucari, approdato a Ballando Con Le Stelle come concorrente.

Sabrina Ferilli a Domenica In, ” 8 giorni e ce ne andiamo fuori dai…”

L’artista romana, che è pure assai richiesta in nome dell’immenso amore che il grande pubblico prova nei suoi confronti e della sua bellezza che è intramontabile, è pure assai richiesta come testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Inoltre è seguitissima sui Social, in particolare su Instagram, dove ci regala anche scatti appartenenti alla sua vita privata.

Lei non si ha poi alcun problema a mostrarsi senza trucco anche perché pure struccata è un autentico incanto. Ora è tornata su Rai 1 con la serie Gloria. Ed è per questo motivo che ha accettato l’invito della Zia degli italiani a Domenica In. E qui nel parlare con la conduttrice veneta a un certo punto ha sbottato dicendo: “8 giorni e ce ne andiamo fuori dai…”.

La gaffes e la pronta risposta del collega

La frase, alquanto colorita, è stata pronunciata da Sabrina mentre il collega Sergio Assisi, che nella serie interpreta il suo ex marito, nonché padre della sua unica figlia ventenne che sogna di sfondare con la sua musica, parlava della programmazione. Gloria è costituita da sole 3 puntate e dopo il debutto di lunedì 19 Febbraio 2024 andrà in onda lunedì 26 e martedì 27 Febbraio 2024.

Dunque con i famosi otto giorni l’attrice si riferiva a quello. Peccato che in preda all’euforia abbia pronunciato una parolaccia poi cercata di camuffare da Assisi. La Venier non ha detto nulla ma è comunque scoppiata in una risata senza però voler riprendere o rimarcare ciò che aveva pronunciato la sua ospite. E intanto la clip relativa è stata prontamente condivisa sui Social ove è ormai virale.