Veronica Peparini, svelati i nomi delle gemelle: Andreas ha spifferato tutto | Scoppia la polemica sui social

Veronica Peparini, detti i nomi delle gemelle. Li ha svelati Andreas. E intanto scoppia la polemica.

Dopo tanta paura e un periodo ricco di angoscia la coppia torna a sorridere. Si era temuto per la salute delle creature che la donna portava in grembo. Lei, la divina Veronica Peparini e il suo ben più giovane compagno Andreas Muller, hanno davvero temuto per l’incolumità delle loro piccoline.

Piccoline sì dal momento che si tratta di due gemelline. Ora non c’è più pericolo e la gravidanza non è più a rischio. La donna è entrata, come ha candidamente confessato la stessa, in collegamento con la strepitosa Silvia Toffanin a Verissimo, nella 31esima settimana e sta benone. Al settimo cielo per il suo ritrovato stato di salute è ovviamente l’ex ballerino di Amici.

Per lui questa è la prima volta che diventerà papà. Lei è già mamma da anni ma è comunque super emozionata. I due, che sono più uniti e complici che mai, nonostante le chiacchiere che li vorrebbero in crisi da tempo, hanno già scelto i nomi per le nasciture. Uno lo avrebbe scelto Andreas, mentre l’altro Veronica.

Veronica Peparini, svelati i nomi delle gemelle, Andreas ha spifferato tutto quanto

E fin qui nulla di strano. Di certo prima di arrivare a un accordo e alle scelte avranno pensato e parlato a lungo. Fatto sta che ora la decisione è stata bella che presa e pare che non abbiano alcuna intenzione di tornare indietro. Lui poi, preso dall’euforia, ha già voluto spifferare tutto quanto a riguardo.

Ovviamente con i classici occhi a cuore in studio la bellissima Silvia Toffanin che più volte ha avuto entrambi graditi ospiti del suo storico contenitore del sabato e della domenica pomeriggio. Peccato che le rivelazioni di Muller non abbiano poi estasiato tutti quanti. E infatti sui Social è in men che non si dica scattata una forte polemica.

Sui Social scatta il Caos

Il ballerino ha raccontato che la sua compagna non ne ha voluto sapere di chiamare una delle due gemelle Rebecca, come invece avrebbe tanto voluto lui. A quel punto il quasi papà ha optato per Penelope. E la neo mamma che ha detto in proposito? Indubbiamente che le andava bene. Ha fatto poi, come è giusto e assolutamente normale che sia, la sua scelta in merito.

La seconda bimba si chiamerà invece Ginevra. A quanto pare però i fan della coppia, compresi chiaramente quelli della prima ora, non sono rimasti molto felici dei nomi scelti e hanno così manifestato i loro dissensi soprattutto sui Social . Lo hanno fatto a suon di commenti posti sotto ai post nei quali sono state condivise le varie clip in cui i due sono stati nuovamente ospiti dalla Toffanin. E così il Caos ha preso inizio.