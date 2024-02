Amadeus, partono le polemiche contro il figlio Josè: “Non riesco a credere che sia caduto così in basso”

Amadeus, arrivano le super polemiche contro il figlio adolescente Josè, “Non riesco a credere che sia caduto così in basso…”

Ha appena concluso un’edizione, la 2024, pazzesca e di tutti i record della kermesse canora che tutto quanto il mondo ci invidia e ora ha già una super gatta da pelare. E qui il fatto si fa duro da accettare e da digerire visto che riguarda il suo adorato figlio adolescente Josè, oggi quindicenne.

Era solo un bambinetto quando lo abbiamo visto per la primissima volta fare capolino, seduto in prima fila, al Teatro Ariston per applaudire il suo tanto celebre e stimato papà. Accanto a lui la sua bellissima e vulcanica mamma. Stiamo ovviamente parlando di Giovanna Civitillo che aveva lasciato momentaneamente il lavoro per stargli accanto e crescerlo.

Una volta che poi lui è diventato grandicello ha deciso di tornare a lavorare in Televisione. E lo ha fatto ricoprendo perlopiù la mansione di inviata per svariate trasmissioni Rai, soprattutto durante il periodo sanremese. L’abbiamo anche ammirata al timone insieme al suo amatissimo consorte di una speciale edizione di Affari Tuoi dedicata espressamente alle famiglie.

Amadeus, partono le polemiche nei confronti del figlio Josè

In tempi ben più recenti è stata anche più volte alla corte della divina Antonella Clerici, in particolare al suo E’ Sempre Mezzogiorno. Il famoso cooking show va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima dell’ora di pranzo, su Rai 1. Successivamente Giovanna si è trasferita nella Città dei Fiori per sostenere il marito nella sua ultima avventura sanremese.

Lui ha infatti deciso di dire basta dopo che per ben cinque volte di seguito ha rivestito il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico. Anche Josè ha vissuto intensamente ” il tutto” essendo tra l’altro un grandissimo appassionato di musica. Ora il ragazzo è però nel mirino del chiacchiericcio per un fatto. ” Non riesco a credere che sia caduto così in basso…”, si legge in Rete.

“Non riesco a credere che sia caduto così in basso…”, la forte critica

In sostanza alcuni utenti non hanno preso bene la visione di numerosi scatti e altrettanti video apparsi sui Social che vedrebbero grandi protagonisti il secondogenito dello strepitoso Ama in compagnia della giovane e bellissima creator Alice Mordenti. In tanti, vedendoli vicini con tanta frequenza, hanno cominciato a sostenere che siano più che amici.

In ogni caso loro non hanno mai dato conferma o smentita di nulla a riguardo. In ogni caso i sostenitori di Josè si augurano dal profondo del cuore, da come si può notare leggendo valanghe di commenti, che non sia così. ” Josè tutte ma non lei, ti prego”, scrive una fan o ancora, ” Non riesco a credere che sia caduto così in basso...”