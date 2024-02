Ilary Blasi in Sudafrica, corpo da urlo nelle foto sulla spiaggia: diventa come lei seguendo la sua dieta

Ilary Blasi, in costume da bagno in Sudafrica incanta i fan. Il suo corpo è perfetto. Segui la sua alimentazione e diventa bella come lei.

Non c’è alcun dubbio che sia lei, insieme alla collega Belen Rodriguez, una delle regine indiscusse della Cronaca Rosa nel nostro Paese. Stiamo parlando della divina Ilary Blasi che da quando ha concluso il suo lungo matrimonio con Francesco Totti non è più uscita dal chiacchiericcio. Diciamo pure che i paparazzi non la lasciano un momento. E mentre si godeva il sole del Sudafrica ha incantato i fan.

Adesso che sta vivendo da più di un anno alla luce del sole la sua nuova storia d’amore, che la rende indubbiamente molto ma molto felice, le foto rubate con il suo nuovo lui spopolano ovunque. Stiamo parlando ovviamente dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller che non è affatto interessato al vasto mondo dello spettacolo.

Lui ha conosciuto ben presto i tre figli di lei con i quali va molto d’accordo. E ciò è chiaramente fonte di grandissima gioia per la showgirl romana che tornerà alla conduzione con una nuova sfida lavorativa. Difatti sarà la conduttrice di Battiti Live e non più dell’ Isola dei Famosi. Al suo posto ci sarà la carismatica Vladimir Luxuria.

Ilary Blasi e il suo corpo da urlo

Lei è tra l’altro molto felice di occuparsi nuovamente di musica visto che è una sua grande passione, come ha candidamente confessato lei stessa durante una sua recente intervista rilasciata al settimanale Chi che le ha pure donato una bella copertina. Tra i suoi tanti interessi c’è anche lo Sport, nonostante lei si definisca sostanzialmente una persona di indole pigra.

Fatto sta che è anche molto determinata e costante in quel che fa e così non si dimentica mai e poi mai di allenarsi. Pratica regolarmente yoga ma non disdegna nemmeno una bella corsetta sui tapis roulant della durata di 40 minuti. Ama poi fare belle passeggiate all’aria aperta che sono un vero toccasana non solo per il fisico ma anche per lo spirito. Adora affrontarle pure in sella alla sua bici.

Tanto sport e i segreti della sua dieta

Tuttavia lei, oltre a essere una grande sportiva e a praticare attività motoria ogni giorno, segue pure una dieta, intesa come alimentazione ben mirata. In primis non si fa mai mancare frutta e verdura fresca di stagione, La prima la gusta come spuntino a metà mattinata. Basta un frutto o una manciata di frutta secca. Per merenda dice sì a un bello yogurt magro.

Ama il pesce e la carne bianca alla griglia, da accompagnare a insalata o a verdura bollita o sempre grigliata. Condisce con poco olio e ci sta attenta con il sale. Non ama molto i dolci e quindi ne fa a meno senza problemi. Non rinuncia alla pasta, soprattutto agli spaghetti, ma non supera a porzione i famosi 80 g e dice no a sughi troppo elaborati. Infine, ha bandito le bibite gassate e zuccherine.