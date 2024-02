Fiorella Mannoia, la sua casa a Roma è incredibile: vive in una Reggia di lusso senza precedenti

Fiorella Mannoia e la sua casa nella Capitale. Una villa da Mille e Una Notte.

Non è riuscita ad arrivare nella rosa dei finalista ma lei, la divina Fiorella, ha comunque lasciato il segno sul prestigioso palco del Teatro Ariston. Lontana dal Festival da diversi anni, ci ha conquistati con Mariposa. Lei è apparsa in splendida forma e pare non risentirne del trascorrere inevitabile del tempo.

Amatissima ieri come oggi dal grande pubblico, è molto attiva non solo dal punto di vista artistico e musicale. Difatti lo è anche nel Sociale, soprattutto quando si tratta della vera piaga della violenza sulle donne. La sua è stata, ed è tuttora, una vita trascorsa perlopiù con la valigia in mano. Difatti lei adora a dir poco la dimensione live e incontrare i suoi fan.

Poco prima però di trasferirsi a Sanremo per partecipare alla kermesse canora che tutto quanto il mondo ci invidia, l’artista ha deciso di trascorrere qualche giorno di mero relax nella sua casa romana che condivide con il suo giovane e affascinante marito. Parliamo di Carlo Di Francesco che sovente notiamo insieme a lei in tanti video Social.

Fiorella Mannoia e la sua casa romana, una vera reggia

Ed è proprio grazie ad essi, in particolare al seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram della cantante, che siamo riusciti a scoprire qualcosa di più della sua dimora. Parliamo, udite udite, di una vera e propria reggia dove il lusso la fa da padrone assoluto. Lei pare che l’abbia arredata personalmente e che la consideri effettivamente, come è giusto che sia, il suo nido.

Cominciamo con il dire che la sua casa è sita nella zona Nord della Capitale. Dalle foto condivise dalla Mannoia possiamo notare che l’ambiente sia definibile come una sorta di perfetto, accattivante e affascinante mix di colori caldi con altri tipicamente neutri. Ovviamente ” il tutto” è magicamente studiato in una situazione di perfetto equilibrio.

Un tocco di barocco e un perfetto equilibrio tra colori caldi e altri neutri

Tra le stanze più vissute da Fiorella c’è la cucina che è moderna e ricca di accessori, nonché il salotto. Qui trova ampio spazio un bel divano grigio dove lei ama rilassarsi, con tanto di pop corn alla mano, seguendo un bel film o una serie televisiva. Presentissima in sala da pranzo, così come in altri angoli della casa, una meravigliosa libreria di legno bianco.

Non manca nemmeno un tocco di barocco che dona agli ambienti un’atmosfera molto accogliente di classe. Lo troviamo presente soprattutto nelle tende e nei lampadari chendelier nei toni del rosso. Immancabile pure il legno, che ha sempre il suo perché, soprattutto per quanto concerne il pavimento in parquet.