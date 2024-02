Un posto al sole, tragedia per l’attrice protagonista: la perdita è devastante | Sui social ha commosso tutti

Lutto irreparabile per la famiglia di “Un posto al sole”: la protagonista della fiction compie l’annuncio più straziante.

Se ogni Regione ha i suoi piatti tipici e la spiccata cadenza regionale che la rende inconfondibile agli occhi del resto d’Italia, la coloratissima e vivace Napoli è contraddistinta anche dal numero di fiction e soap opera che si ispirano alla cultura partenopea.

Tra i prodotti televisivi più apprezzati spicca senza dubbio la fortunata serie-tv “Un posto al sole”, in onda su Rai3 dal lontano 1996.

La fiction narra le vicende dei residenti di Palazzo Palladini, un condominio sito nel suggestivo quartiere di Posillipo, inclusi i loro drammi familiari, la nascita di nuovi amori, gli intrighi e i segreti.

“Un posto al sole” ha tracciato negli anni una sua identità originale nel panorama televisivo, e affrontato temi spinosi come il razzismo, l’omofobia, la necessità di integrazione e persino la violenza sulle donne, e per tale ragione risulta amatissima non solo dai napoletani, ma anche dal resto d’Italia. Nelle ultime ore, però, una delle attrici più amate della serie-tv ha pubblicato sui social un comunicato che ha gelato l’opinione pubblica.

“Un posto al sole”, l’attrice Luisa Amatucci annuncia la morte del marito Gianni

Purtroppo, anche i personaggi del mondo dello spettacolo sono colpiti talvolta da drammi e vicissitudini decisamente dolorose, come accaduto nelle ultime ore a Luisa Amatucci. L’attrice presta da anni il volto al personaggio di Silvia Graziani nella soap-opera di Rai3, e nelle ultime ore ha sfruttato il suo account di Facebook per condividere con amici, parenti e followers uno straziante lutto che le ha sconvolto l’esistenza.

“Ciao, amore della mia vita“, ha scritto Luisa Amatucci sul social di Mark Zuckerberg, corredando la didascalia con l’emoticon di 4 cuori rossi. In calce al post, la foto di suo marito Gianni, personaggio conosciutissimo a Napoli per il suo ruolo di gestore della “Vineria Mantegno” di piazza Nilo. A quanto si apprende, Gianni Netti era malato da tempo, e la sua battaglia contro la patologia si è infine risolta nel modo più atroce, lasciando sgomenta non solo l’attrice, ma l’intera città di Napoli, inclusi i celebri Quartieri Spagnoli.

L’addio a Gianni Netti

Le esequie sono avvenute lunedì 19 febbraio presso la chiesa Santa Maria degli Angeli in via Monte di Dio a Napoli verso le 13.30, e la popolazione di Napoli ha partecipato compatta al commosso rito funebre.

Monica Sarnelli, celebre voce della sigla di “Un posto al sole”, ha scelto di ricordare così Gianni Netti: “Sono vicina alla dolcissima Silvia Amatucci, ai familiari e agli amici di Gianni Netti; quando una persona speciale vola via, resta sempre nei cuori di chi lo ha amato“.