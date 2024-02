Amadeus, è arrivato il momento di dirgli addio: la sua eredità non andrà al figlio | La lista dei successori è lunga

Amadeus, ora è giunto il momento di dirgli addio. La sua grande eredità non andrà a Josè. La lunghissima lista dei suoi successori.

Un grandissimo professionista che ha lasciato il segno all’interno della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. Così dobbiamo di certo dire se iniziamo a parlare di Amadeo Umberto Rita Sebastiani meglio conosciuto con il semplice nome d’arte Amadeus. Ancora gli italiani non ci possono credere che non lo vedranno più impegnatissimo nella Città dei Fiori che lui tanto ama.

Per anni e anni lo hanno visto super impegnato nel duplice, complesso e nel contempo affascinante ruolo, di conduttore e di direttore artistico. Certo farlo per cinque volte consecutive, compreso l’anno in cui a causa della pandemia e dei vari lockdown non poteva esserci il pubblico presente al Teatro Ariston, non deve essere stato per niente facile.

Anche perché lui per donare al vasto pubblico uno show degno di nota doveva lavorarci un anno intero. Praticamente non era finita un’edizione che di lì a strettissimo giro doveva iniziare a pensare all’altra. Nel frattempo non ha mai e poi mai lasciato la conduzione dei suoi storici game show pre serali di Rai Uno quali I Soliti Ignoti e Affari Tuoi.

Amadeus, è arrivato il momento di dirgli addio, niente eredità per Josè

E non ha neppure rinunciato agli eventi musicali come quello dell’Arena Suzuki. Insomma, possiamo ben dire che lui con le mani in mano non se ne è mai stato. A stargli accanto e supportarlo la sua seconda bellissima moglie. Parliamo di Giovanna Civitillo che lo segue sempre con stima e vivo orgoglio. Da quando poi il figlio Josè è cresciuto lei è ritornata a lavorare in TV.

La vediamo perlopiù impegnata nel ruolo di inviata per svariate trasmissioni Rai. Inoltre è stata anche più volte a E’ Sempre Mezzogiorno, dalla divina Antonella Clerici. Fatto sta che ora la donna ha una bella gatta da pelare. Difatti la sua creatura, oggi 15enne, non otterrà l’eredità da parte del suo tanto celebre papà. La lista dei successori è decisamente molto ma molto lunga.

La lunga lista dei successori

Chiariamo subito che non si tratta di un’eredità pecuniaria ma professionale e artistica. Difatti ora che il mitico Ama ha ribadito per l’ennesima volta che non ci sarà per Sanremo 2025 è caccia grossa per scoprire chi potrà prendere il suo posto. Il nome più papabile è quello di Paolo Bonolis, seguito da quello di Alessandro Cattelan e Stefano De Martino.

Si mormora anche di un possibile ritorno di Antonella Clerici come la ghiotta possibilità di vedere all’Ariston Alessia Marcuzzi, da un paio di anni approdata con successo in Rai. Fortissime voci poi parlano di Gerry Scotti che abbiamo visto mesi fa in compagnia del buon Sebastiani in alcuni scatti nonché della fantastica Maria De Filippi, regina incontrastata delle Reti Mediaset.