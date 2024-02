Ferragni, su Instagram compare un mistero inspiegabile: “Non dovrei piangere…” | Fan preoccupati

Followers in subbuglio dopo l’ultimo messaggio criptico di Chiara Ferragni: si moltiplicano in rete le teorie più disparate.

L’influencer Chiara Ferragni è stata recentemente travolta da uno scandalo di proporzioni bibliche, sollevato in origine dall’agguerrita Selvaggia Lucarelli.

Dopo il famigerato “pandoro-gate”, l’imprenditrice digitale ha dovuto fronteggiare nuove accuse in merito alle sue collaborazioni con altri brand, e la Procura di Milano sta attenzionando da settimane le sue attività commerciali.

Nel frattempo, il marito Fedez ha sollevato l’ennesimo polverone in rete grazie al suo confronto nel podcast “Muschio Selvaggio” con Marco Travaglio. Il rapper è infatti uscito malconcio dal rendez-vous, e Selvaggia Lucarelli ha in seguito ironizzato sulla condizione di Chiara Ferragni, compatendola per le iniziative azzardate del marito.

Attualmente, i Ferragnez stanno tentando di arginare le insistenti voci circa la presunta crisi di coppia con nuovi scatti e contenuti social, ma nelle ultime ore l’imprenditrice ha ulteriormente aizzato la curiosità della rete. Chiara Ferragni ha infatti disseminato il suo profilo di Instagram di indizi misteriosi: che sta accadendo nella sua vita?

Chiara Ferragni e il messaggio misterioso su Instagram

Dopo l’iniziale silenzio, Chiara Ferragni è tornata a popolare i social con frame del suo quotidiano, ADV dei suoi prodotti e video in compagnia di amici e familiari. L’influencer cerca di esibire un atteggiamento di distacco nei confronti del recente scandalo, ma nelle ultime ore ha pubblicato alcuni aggiornamenti decisamente curiosi.

Ha infatti pubblicato la foto di un disegno scarabocchiato dal piccolo Leone, commentando in inglese: “Domani è un giorno importante“. E ancora: “In bocca al loopo (lupo, n.d.r.)”. In seguito, l’imprenditrice ha caricato un selfie in cui sorride in camera, corredando l’immagine con la scritta: “Andata“, e 3 emoticons beneauguranti. Qualsiasi progetto avesse in mente, quindi, deve aver sortito un esito positivo, e Chiara Ferragni ha poi aggiunto in una stories il monito: “Non rinunciare alla persona che vuoi diventare“. E non è tutto: affidandosi al brano “What now” di Rihanna, l’influencer avrebbe dato libero sfogo al suo stato d’animo, quasi a volersi decomprimere dopo le recenti polemiche.

Chiara Ferragni: “Le lacrime erano per i giorni più deboli”

A distanza di qualche ora, nelle Instagram stories di Chiara Ferragni è comparso anche un segmento della canzone di Rihanna “What now”, pubblicata nel 2013.

Nello specifico, il passaggio della canzone recita: “Ho ignorato questo grosso nodo in gola / Non dovrei piangere, le lacrime erano per i giorni più deboli / Ora sono più forte, o almeno me lo ripeto / Ma mi manca qualcosa, qualunque cosa sia“. L’imprenditrice ha infine chiosato: “When you’re happy, notice it“, che significa letteralmente: “Quando sei felice, facci caso“. Che cosa bolle in pentola?