Ferragnez, la fine della relazione è segnata: Fedez senza scrupoli le rinfaccia tutto e poi se ne va di casa

Ferragnez, la coppia che scoppia: dopo le recenti indiscrezioni, arriva la soffiata clamorosa sulla separazione.

Gli ultimi mesi non hanno di certo segnato un periodo aureo per la chiacchieratissima coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez.

L’influencer è infatti finita al centro di un polverone mediatico senza precedenti che ne ha minato l’immagine e l’ha inoltre posta nel mirino della Procura di Milano, ed il rapper milanese non ha fatto che amplificare le polemiche.

Lo dimostra anche la sua recente scelta di ospitare nel podcast “Muschio Selvaggio” il giornalista Marco Travaglio per un confronto sull’operato di Selvaggia Lucarelli, rendez-vous da cui il cantante è uscito piuttosto malconcio.

E, in seguito, l’agguerrita Selvaggia Lucarelli ha rincarato la dose, arrivando a compatire Chiara Ferragni per le ingerenze del marito in un momento tanto delicato. Nel frattempo, si moltiplicano le voci circa un’imminente rottura tra i due, che sarebbe determinata dallo stress del periodo e, per l’appunto, dalla voglia di protagonismo di Fedez a discapito delle recenti vicende giudiziarie dell’imprenditrice…

Ferragnez a un passo dalla rottura?

A sganciare la bomba è il portale “Dagospia” che, tra gli altri memorabili scoop, aveva anticipato anche la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, nonché quella di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Il magazine di Roberto D’Agostino ha recentemente rivelato: “SCOOP! Game over tra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa se n’è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata, ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato“.

Si legge inoltre su “Dagospia”: “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro, mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo“.

Fedez a Miami con l’altra donna del suo entourage

“Dagospia” ha quindi riferito: “Poi, la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa. Finiscono così i Ferragnez: sic transit gloria mundi. Chissà se, metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale, Chiara Ferragni scoprirà che l’allontanamento del cantante, alla fine, sia più benefico di quanto immagini“.

Il rotocalco ha quindi chiosato: “Non sono pochi gli osservatori convinti che parte dei problemi dell’influencer derivino dalla tendenza di Fedez a ingaggiare battaglie a destra e a manca...“.