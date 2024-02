Scandalo nel cinema, Johnny Depp e Riccardo Scamarcio beccati insieme in Italia | Non se l’aspettava nessuno

Scandalo pazzesco nel cinema, il mitico Johnny Deep e Riccardo Scamarcio beccati insieme in Italia. I fan sono basiti.

Se parliamo di Johnny Deep dobbiamo metterci in testa fin da subito di stare per nominare non solo un grandissimo artista, ma un vero e proprio divo. Un attore molto amato nel mondo e con alla spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto. Ha impersonato nel corso della sua brillante carriera tantissimi personaggi e ricoperto ruoli sia drammatici che più brillanti.

Uomo molto affascinante, è considerato da sempre un bellissimo, capace di far girare la testa a chiunque. Pure la splendida Claudia Gerini ha confessato di essere cotta di lui. Tuttora è ancora sulla cresta dell’onda, dunque richiestissimo al Cinema così come testimonial per svariati marchi e numerose realtà.

La sua vita privata è stata molto turbolenta e ricca di colpi di scena, oltre che di alcuni fatti di cronaca che hanno scosso il mondo intero. Oggi Deep ha ritrovato il sorriso dopo che il processo nei suoi confronti per via delle presunte violenze subite dalla sua ex moglie si è concluso con la sua assoluzione.

Scandalo nel cinema, Johnny Deep e Riccardo Scamarcio beccati insieme in Italia

Le sue fan, comprese chiaramente pure quelle della prima ora, gli sono sempre state accanto, sperando in un esito positivo della faccenda. Lui non ha mai dimenticato il loro affetto così come il suo immenso amore per la recitazione e in particolare per il Grande Schermo del quale ne è il re indiscusso a livello internazionale.

Anche Riccardo Scamarcio è indubbiamente molto amato nel suo Paese. Inoltre da tempo gode di grandissima stima pure Oltreoceano. E ciò è chiaramente fonte di vivo e sano orgoglio per lui. Lui che ora è stato beccato vicinissimo in Italia al grande divo di Hollywood. Nessuno se l’aspettava, eppure è davvero successo.

Il divo e l’attore pugliese uniti per un grande progetto

In poche parole Deep lo ha fortemente voluto nel ruolo indiscusso di protagonista per il film che sta girando ora a Torino come regista e che riguarda la figura di Amedeo Modigliani. Nel cast anche lo straordinario Al Pacino e la divina Luisa Ranieri. Per la verità nel capoluogo del Piemonte saranno girate solo alcune scene della pellicola che sta facendo ampiamente parlare di se ovunque.

Ovviamente ora i paparazzi che, si sa, sono sempre in agguato, cercheranno di immortalare anche fuori dal set Johnny, così come la stampa di riuscire a rubargli qualche dichiarazione. Le sue estimatrici intanto sono pronte in appostamento, sperando di riuscire a scorgere anche per qualche istante da lontano il loro beniamino.