Tra case pittoresche e aria romantica nasce uno splendido borgo chiamato la VENEZIA DI ROMA | Posto incantevole

Nel Lazio esiste un borgo che ricorda molto la città veneta. Può reggere il confronto grazie a ciò che ha da offrire.

L’Italia vanta di avere tante città che rappresentano una meta turistica per tante persone. Il merito è senza dubbio di tutto ciò che hanno da offrire, dalla gastronomia fino all’arte.

Una delle più visitate nell’arco di un anno è Venezia, adagiata su una serie di piccole isole all’interno di una laguna del Mar Adriatico. Spettacolari sono i canali e i palazzi in stile rinascimentale e gotico.

La Basilica di San Marco è il simbolo sia dell’arte veneta che cristiana. Al suo interno c’è la Pala d’oro, ornata d’oro e di gioielli, e mosaici che narrano la storia della Bibbia e quella veneziana.

Non ci crederai, ma nel Lazio c’è una località che ricorda molto Venezia per via dell’atmosfera immersa nel romanticismo e nell’arte. Si trova nella provincia di Viterbo ed è un comune italiano di 3.676 abitanti. Andiamo a scoprire qual è.

La Venezia di Roma lascerà tutti a bocca aperta

Questo comune fu fondato nel 264 a.C. con il nome latino Volsini Novi. Per tanto tempo ha goduto di un notevole sviluppo economico grazie alla sua posizione strategica, dato che era collegato a Via Cassia. Sorge nei pressi del Lago di Bolsena e si formò in seguito all’attività vulcanica tra i Monti Volsini.

Tra i vari luoghi di interesse ci sono la Basilica di Santa Cristina (consacrata da Papa Gregorio VII nel 1077 e al suo interno c’è la tomba della martire della santa), il convento di Santa Maria del Giglio (in passato era un luogo di sosta per i pellegrini, essendo collocato su crocevia delle strade per Viterbo-Roma e Orvieto) e la Fontana di San Rocco (fatta erigere per volontà del cardinale Giovanni de’ Medici).

Un borgo ricco di storia e di tradizione culinaria d’eccellenza

Stiamo parlando di Bolsena, un comune non molto distante da Roma che custodisce dei noti siti archeologici, come quello dei Volsini e di Bisenzio. Il centro storico è caratterizzato da quattro zone (Castello, Santa Cristina, Borgo San Giovanni e Borgo San Rocco). Ognuna di esse è immersa in un’atmosfera tipicamente medievale con case pittoriche e uniche nel loro genere.

Per gli appassionati della buona cucina Bolsena propone una serie di piatti tipici. L’anguilla alla Vernaccia, per esempio, ricorda la Divina commedia di Dante Alighieri. Il motivo? I ristoratori hanno interpretato un passo della cantica del Purgatorio per realizzare questa ricetta che vale la pena conoscere.