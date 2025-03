Convinti che sia la GRECIA e invece è il DIAMANTE DEL LAZIO | Posto ideale per la prossima estate, prezzi super scontati

In Italia ci sono delle mete turistiche degne di tutto rispetto. A pochi passi da Roma, per esempio, una di queste regge il confronto con le isole greche.

L’estate sta per arrivare e in tanti stanno già organizzando le desiderate vacanze. Una delle mete più gettonate è Mykonos. Famosa per le feste gli aperitivi in spiaggia, arrivano i dj di fama internazionale che fanno compagnia con la loro musica fino al mattino.

Little Venice è un quartiere con piccole casette dalle finestre colorate che si affacciano sul mare. È davvero uno spettacolo a cielo aperto da non perdere, soprattutto durante il tramonto. Ci sono anche i mulini di Mykonos Town con enormi palle di legno e tra le spiagge più belle ci sono Lia beach e Paradise beach.

A poche miglia dalla costa orientale dell’isola c’è l’isolotto di Dragonisi con le sue grotte suggestive, calette di sabbia bianca e spettacolare scogliere. Le acque sono cristalline, perfette per coloro che non rinunciano a una bella nuotata.

Tuttavia ci sono persone che hanno paura di prendere l’aereo o non vogliono spendere tanti soldi per staccare la spina dalla routine quotidiana per un paio di giorni. In questo caso in Italia, precisamente nel Lazio, c’è un comune costiero in provincia di Latina che non ha nulla da invidiare all’isola greca. Andiamo a scoprire qual è.

“Voli in Grecia? No, resto volentieri in Italia”

Si tratta di un comune di 3005 abitanti e sorge su uno sperone di roccia delimitato dai monti Aurunci ed è bagnato dalle acque del Mar Tirreno. È un territorio prevalentemente pianeggiante e le sue spiagge sono caratterizzate da sabbia bianca con delle calette che vale la pena visitare.

Secondo fonti certe in età romana furono costruite in questo luogo tante ville e quella più celebre fu costruita per volontà dell’imperatore Tiberio. Non era altro che un paese di pescatori e di continuo subiva le incursioni dei pirati. Attualmente è una delle mete turistiche più apprezzate d’Italia non solo da chi ama il mare, ma anche la cultura.

Un’oasi paradisiaca unica nel suo genere

Stiamo parlando di Sperlonga. Le sue spiagge sono note per essere le più belle in assoluto. Famoso è il Lido Baia delle Sirene, un vero angolo paradisiaco con dei punti ristori ben forniti e prezzi nella media. Tra le attrazioni naturali ci sono anche i laghetti San Pietro e Lago lungo.

Da non dimenticare il Museo Archeologico Nazionale della Villa di Tiberio, le torri costiere, la Chiesa Sancta Mariae di Spelonche. Per gli amanti dei piaceri della tavola non si può non assaggiare la Panicella, un dolce pasquale. A questo punto, dato che Pasqua è alle porte potresti cogliere l’occasione al volo per trascorrere qualche giorno lì.