Tra stradine strette e piazze medievali si cela il BORGO SPAGNOLO DI ROMA | Sembra di essere nella splendida Toledo

Altro che Toledo! In Italia abbiamo uno dei borghi più belli che la ricordano alla perfezione. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Toledo è sicuramente una delle città spagnole più visitate in assoluto. È famosa per i monumenti medievali arabi, ebraici e cristiani che si trovano proprio nel centro storico. Per questo motivo è soprannominata “città delle tre culture”.

Sicuramente è una meta tanto gradita da coloro che amano camminare per le strade che non hanno risentito del fenomeno della modernizzazione. Dato che a breve si festeggerà Pasqua, si potrebbe valutare l’idea di farvi un salto. Tuttavia coloro che non hanno intenzione di prendere l’aereo possono optare per uno dei tanti borghi del Lazio.

Sul sito borghipiùbelliditalia.it è stato descritto alla perfezione uno di quelli più caratteristici. Si tratta di un comune italiano di circa 849 abitanti non molto distante dalla capitale da Roma e dal 19 novembre 2019 è diventato il borgo più bello del Mediterraneo e la cittadina onoraria è Gina Lollobrigida dal 2018.

Si estende alle pendici dei Monti Prenestini e secondo la tradizione in questo luogo predicò l’apostolo Pietro. Da un punto di vista storico ha fatto da sfondo alla battaglia di Palestrina del 1848 combattuta da Giuseppe Garibaldi con le sue truppe.

A 40 km dalla capitale c’è uno dei borghi più belli

I primi insediamenti risalgono all’Età del Bronzo e in età medievale diventò sede di un monastero benedettino dove soggiornò persino Papa Gregorio Magno. Successivamente diventò un feudo della famiglia Colonna e così fu edificato un castello con funzione strategico-militare.

Tra le aree naturali c’è Monumento Naturale Valle delle Cannuccete, un’area protetta di circa 20 ettari con una ricca flora e una vasta fauna. Al suo interno ci sono anche i resti di un acquedotto preromano che sono possibili da ammirare. Qualcuno avrà capito di quale borgo si sta parlando.

Un luogo ricco di arte, storia e…set cinematografici

Il borgo in questione è quello di Castel San Pietro Romano. Oltre il centro storico, caratterizzato da stradine e piazze uniche nel loro genere, ci sono anche le architetture religiose degne di essere ammirate. C’è la Chiesa di Santa Maria della Costa del 1700, la Chiesa di San Pietro Apostolo che sorge sui resti di una costruzione romana distrutta nell’VIII secolo.

Tra le architetture militari ci sono le mura ciclopiche di origine romana che circondavano l’antica acropoli che sorgeva sul colle. Infine per gli amanti del cinema questo luogo è noto perché nel 1953 fu girato il film Pane, amore e fantasia di Lucio Comencini.