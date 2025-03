È ancora conosciuta come la VIENNA DEL LAZIO | Il Palazzo principale è identico a quello di Schönbrunn, meta top per Pasqua

Non devi necessariamente prendere un aereo con destinazione Vienna per immergerti nell’arte. Nel Lazio c’è un maestoso palazzo che può reggere il confronto con la reggia austriaca.

Chi ama arricchire il proprio bagaglio culturale sa bene che anche in Austria c’è la possibilità di ammirare una reggia maestosa e unica nel suo genere. Stiamo parlando della famosa reggia imperiale di Vienna, nota come Castello di Schönbrunn. Per anni è stata la sede della famiglia degli Asburgo, precisamente dal 1730 al 1918.

In realtà si trova a Hietzing, una località collocata nella periferia ovest della capitale. Sembra che il nome sia stato dato da un imperatore che durante una battuta di caccia scoprì una fonte d’acqua che chiamò “Schönbrunn” (tradotto “bella fonte”). Attualmente ha mille 1.441 stanze e alcune sono destinate a usi governativi. Solo 190 sono destinate al pubblico in forma di museo.

È molto simile alla Reggia di Versailles sia da un punto di vista esterno che interno, dove ci sono gli stili che vanno dal barocco al rococò. Insomma vale la pena andare a visitare almeno una volta nella propria vita.

Tuttavia se si è intenzionati a scoprire le bellezze dell’Italia da cima a fondo allora si può optare per altro. In questo caso possiamo menzionare un palazzo che ricorda molto la reggia austriaca non molto distante dalla capitale italiana. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Un palazzo simbolo dell’arte italiana nel Lazio

È uno degli edifici storici di Roma che ospita la sede dell’ambasciata francese in Italia ed è il simbolo dell’architettura rinascimentale e cinquecentesca. Il progetto originario fu di Antonio da Sangallo il Giovane per volontà del cardinale Papa Paolo III e successivamente i lavori furono portati avanti da Michelangelo.

L’ingresso è possibile solo con visita guidata in italiano, francese e inglese e i biglietti si acquistano sul sito ufficiale. Ma dove bisogna recarsi per poter ammirare la maestosità di questo palazzo, ossia il Palazzo Farnese? La risposta è immediata.

Una piccola realtà che ha tanto da offrire

Famosa come la “Vienna del Lazio”, Caprarola è un comune italiano di circa 5.100 abitanti della provincia di Viterbo. Si trova sul versante sud dei Monti Cimini e a est del Lago di Vico. Il nome probabilmente deriva dal termine latino “capreae” perché indicava la presenza di capre in passato.

È una meta turistica adatta anche per coloro che vogliono entrare in contatto con la flora e la fauna del posto grazie alla Riserva Naturale Lago di Vico. Inoltre per chi ama i piaceri della tavola deve assolutamente assaggiare i dolci tradizionali a base di nocciole, come i tozzetti, amaretti e i panpepati.