Da qui scopri che nel Lazio c’è la NUOVA GERUSALEMME | Un vero paradiso terrestre, da Roma è un attimo

Le bellezze tipiche di una località poco distante da Roma ricordano quelle della Città Santa di Israele. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Gerusalemme rappresenta il luogo in cui si incrociano le tre religioni del ceppo biblico. Meta turistica per eccellenza, è considerata una città affascinante e non bastano due giorni per visitarla da cima a fondo. Una delle tappe obbligatorie e la Basilica del Santo Sepolcro e a seguire la Spianata delle Moschee.

Per non parlare della Città di David, uno dei siti archeologici più importanti di tutta Israele poco distante dal Muro del Pianto. Entrare in contatto con questa realtà ti permette di avvertire la presenza delle tracce del passato multietnico. Eppure ti sembrerà assurdo, ma nel Lazio c’è un posto che ricorda molto Gerusalemme.

Si tratta di un comune italiano di circa 5.200 abitanti e si trova nella provincia di Viterbo, nell’estremo Nord del Lazio al confine con la Toscana e l’Umbria. Dista 10 km dal Lago di Bolsena ed è attraversato da via Cassia. Inoltre nel suo territorio è collocato il Monte Rufeno, alle cui pendici in passato c’era un centro etrusco conquistato poi dai Romani.

Tuttavia questo luogo diventò importante nel momento in cui ospitò l’imperatore Ottone I nel 1964. Attualmente è possibile visitare la Basilica Cattedrale del Santo Sepolcro in stile romanico e qui è conservata una pietra macchiata di sangue che probabilmente proviene proprio da Gerusalemme.

La Gerusalemme verde ti aspetta: arte, storia, cultura e tanto altro

Questo luogo è importante anche per un episodio avvenuto nel periodo della lotta tra il papa e l’imperatore. È noto come “Il Miracolo della Madonna del Fiore” perché gli abitanti in seguito alla distruzione del castello da parte delle truppe di Federico Barbarossa si rimboccarono le maniche e ricostruirono tutto.

Inoltre i visitatori hanno la possibilità di fare un tuffo nel passato grazie anche alla presenza di maestosi musei mentre chi ama la natura può addentrarsi nel Bosco del Sasseto.

Un evento imperdibile da cogliere al volo

Stiamo parlando di Acquapendente. Se vuoi visitare questo posto potresti valutare la terza domenica di maggio perché si svolge l’evento della Festa dei Pugnaloni. Con questo termine si indicano dei mosaici realizzati con fiori e foglie tagliati ad arte.

Tutto ciò che ha da offrire ricorda molto Gerusalemme. Ragion per cui se non vuoi prendere un aereo e preferisci restare in Italia puoi valutare questa meta turistica. Del resto ogni occasione è buona per andare alla scoperta di angoli paradisiaci del nostro Paese.