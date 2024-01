Tovaglioli sporchi, occhio a dove li butti: quasi tutti sbagliano | La multa così è assicurata

Tovaglioli sporchi, non buttarli qui o sono dolori. La multa è difatti inevitabile.

La fretta, si sa, è da sempre una cattiva consigliera. Ergo ci induce sovente a sbagliare. Lo stesso possiamo dire della mancanza di conoscenza di molti aspetti della vita. Se poi parliamo di rifiuti in molti non sanno che rispondere. Sì, sostengono che sono un vero problema e che vederli abbandonati ovunque è uno scempio per noi e la salute del nostro Ambiente.

Altri ancora lo dicono con la bocca ma poi non si fanno alcun problema a gettare cartacce dal finestrino mentre sono in macchina. E poi c’è chi ha preso i cestini pubblici, quelli del parco in primis, per quelli di casa. E così, guardandosi in giro con aria circospetta, sperando che qualcuno non li noti, mettono lì vari sacchetti di sporco.

E nel farlo gettano davvero di tutto. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, quando a casa si fa la raccolta differenziata molte volte non si sa sostanzialmente che pesci pigliare. E così ci ritroviamo a chiederci mentalmente dove dovremmo gettare un rifiuto in particolare. Nell’umido o forse nel secco? Va nella carta o nella plastica?

Tovaglioli sporchi, occhio a dove li butti

Chiaramente tali dubbi nascono soprattutto se abbiamo a che fare con qualcosa che è composto magari da più materiali. E nel caso dei tovaglioli di carta che usiamo tutti quanti in casa per comodità compiamo quasi sempre un gravissimo errore. Ovviamente li gettiamo una volta che li abbiamo usati e che sono sporchi.

E nel farlo, non ci pensiamo mai due volte, nel gettarli senza badare dove. O meglio senza chiederci se stiamo compiendo un errore di posizionamento. Noi, ci duole molto ammetterlo, scommettiamo che come molte altre persone di certo sbaglierete. E che se magari i vostri bimbi, che a scuola ricevono istruzioni sui generis non ve lo dicono, continuerete a sbagliare.

Gli errori più comuni e come correggere il tiro

I casi sono due. O li gettate nella carta pensando che siccome sono di quel tessuto vanno lì. No, niente di più sbagliato! Ok, sono di questo materiale ma sono sporchi. Allora vanno nel secco? Nemmeno qui. La risposta corretta e che forse vi lascerà di stucco è che vanno posti nel reparto dedicato espressamente all’umido.

Quello, tanto per capirci, dove buttate gli scarti alimentari. Ora che sapete come muovervi non sbagliate più non solo per la vostra salute e dell’Ambiente, che sono fondamentali allo stresso modo e che vanno sostanzialmente a braccetto, ma anche per non trovarvi a pagare una bella multa per il vostro errore.