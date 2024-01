Lidl, tutte le cuoche si stanno accaparrando l’ultimo strumento da cucina: già stanno finendo le scorte

Se sei un appassionato di cucina non puoi assolutamente perdere quest’occasione. Devi coglierla al volo e non te ne pentirai! Andiamo a scoprire quali accessori sta andando a ruba nei supermercati Lidl

In Italia c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di andare a fare la spesa. Uno dei supermercati più frequentati è sicuramente quello dell’azienda fondata nel 1932 da Joseph Schwarz.

Stiamo parlando della Lidl. Il primo punto vendita fu aperto nel 1973 e dopo 4 anni l’azienda ha inaugurato l’apertura di 33 negozi. Solo nel 1994 ci fu quella del primo punto vendita nel Regno Unito e così l’espansione è avvenuta nel resto dell’Europa Occidentale.

Tantissimi sono gli italiani che riempiono il carrello della spesa tra gli scaffali della Lidl perché i prodotti sono sempre buoni e accessibili a tutti.

In questo periodo si possono trovare sia prodotti alimentari che accessori per la casa a un prezzo davvero sorprendente. Nelle ultime ore tante sono le donne dedite alle faccende domestiche che stanno svuotando gli scaffali. Andiamo a scoprire cosa hanno portato via più che soddisfatte.

Ecco cosa sta andando a ruba nei supermercati Lidl

Come sempre Lidl soddisfa chi si reca a fare la spesa nei propri perché il rapporto qualità prezzo è sempre ottimo, ragion per cui bisogna approfittarne. Dal 22 gennaio sono stati lanciati tantissimi sconti su articoli che riguardano soprattutto gli attrezzi per la cucina.

Coloro che si dilettano ai fornelli cercano di trovare un qualcosa che possa prendere ulteriormente pratici. Ciò interessa soprattutto le persone che non hanno tempo da poter dedicare all’arte culinaria. In tal caso un attrezzo è stato messo in vendita a un prezzo super conveniente e in tanti non hanno esitato ad acquistarlo.

Un utensile da cucina a un prezzo stracciato

Tra i vari utensili da cucina messi in offerta possiamo trovare senza dubbio la grattugia multifunzionale che dà la possibilità di tagliare e sminuzzare dalla frutta alle verdure nel modo in cui ci piace di più. Il marchio è Ernesto, munito di 5 inserti intercambiabili (grattugia fine, grattugia, mandolina grossa e fine e julienne) o 4 (grattugia, mandolina, micro grattugia e inserto julienne).

Possiede fuori di diverse dimensioni. Si può grattugiare il formaggio, sminuzzare ogni tipo di verdura e ortaggio. Tra l’altro sono anche facili da pulire e usare. Un buon acquisto che potrebbe velocizzare i ritmi in cucina. Ciò che ha stupito di più è il prezzo: 6,99 euro! Cosa aspetti? Vai subito al supermercato e non te ne pentirai.